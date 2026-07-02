Doi tineri au fost biciuiți în public pentru că s-au sărutat într-un live pe TikTok, în Indonezia

Doi tineri au fost biciuiți în public pentru că s-au sărutat într-un live pe TikTok (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un tânăr cuplu din provincia conservatoare Aceh, din Indonezia, a fost biciuit în public după ce o instanță islamică ce aplică legea Sharia i-a condamnat pentru încălcarea legii islamice, pentru că cei doi s-au sărutat în timpul unei transmisiuni live pe TikTok.

Instanța Sharia din Aceh a dispus ca cei doi să primească fiecare câte 21 de lovituri cu o nuia de ratan pentru că s-au sărutat fără să fie căsătoriți, potrivit ABC News. Cel puțin o sută de persoane au asistat la pedeapsa corporală, aplicată de un grup de persoane îmbrăcate în robe și cu glugi pe cap, pe o scenă din Parcul Bustanussalatin din orașul Banda Aceh.

Cei doi, un bărbat în vârstă de 22 de ani și o femeie de 25 de ani, au fost arestați în aprilie, după ce o transmisiune live din 27 februarie, în care s-au sărutat într-o mașină în Banda Aceh, a devenit virală și a determinat depunerea unor sesizări către autoritățile locale responsabile cu aplicarea legii Sharia.

Aceh este singura provincie din Indonezia, țară cu majoritate musulmană, care aplică o formă a legii islamice. Guvernul central laic al Indoneziei a acordat provinciei dreptul de a implementa legislația religioasă în 2006, ca parte a unui acord de pace menit săsharia pună capăt unui război separatist.

În 2015, Aceh a extins aplicarea legii și asupra persoanelor nemusulmane, care reprezintă aproximativ 1% din populația provinciei.

Legea prevede până la 100 de lovituri de bici pentru infracțiuni considerate de natură morală, inclusiv adulterul și relațiile sexuale între persoane de același sex. Biciuirea este permisă și ca pedeapsă pentru jocurile de noroc, consumul de alcool, precum și pentru femeile care poartă haine mulate sau pentru bărbații care lipsesc de la rugăciunea de vineri.

Cei doi condamnați și biciuiți joi primiseră inițial o pedeapsă de 25 de lovituri fiecare, însă aceasta a fost redusă la 21 de lovituri întrucât petrecuseră deja patru luni în arest.

Instanța a confiscat, de asemenea, un telefon mobil și o unitate de memorie USB care conținea înregistrarea transmisiunii live de pe TikTok, acestea urmând să fie distruse ca probe în dosar.

Alte patru persoane au fost biciuite în public joi pentru jocuri de noroc online și adulter.

Amnesty International Indonesia a declarat că pedeapsa biciuirii în public aplicată în Aceh reprezintă o încălcare a drepturilor omului, pentru că este o pedeapsă crudă, inumană și degradantă pentru demnitatea umană, în condițiile în care Indonezia a ratificat o convenție care impune abolirea pedepselor inumane.

„Un astfel de comportament poate fi considerat nepotrivit, pentru că rețelele sociale sunt accesibile persoanelor din toate categoriile de vârstă, inclusiv copiilor. Dar este oare aceasta o infracțiune care justifică închisoarea sau chiar biciuirea? O astfel de pedeapsă ar fi excesivă”, a declarat joi Usman Hamid, directorul executiv al Amnesty International Indonesia.