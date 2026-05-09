Dosarele OZN publicate de Pentagon dezamăgesc comunitatea UFO: „Seamănă mai degrabă cu un spectacol”

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O bunică din California așteaptă răspunsuri de când era copil, de când mama ei a jurat că a văzut un OZN plutind deasupra casei în timp ce întindea rufele la uscat. Un terapeut din Texas este „experiencer” – persoană care a avut contacte – încă din copilărie. Iar un alt texan, un muzician de 36 de ani, explorează universul extraterestru de când a aflat despre un incident petrecut nu departe de orașul lui natal, scrie BBC.

Toți trei, vineri, la fel ca restul „comunității UFO”, așteptau cu sufletul la gură ceea ce guvernul american anunțase drept un moment istoric: prima publicare de documente clasificate despre fenomene anomale neidentificate – un set de 162 de dosare conținând imagini, detalii și, speră entuziaștii, un pas spre mai multă transparență și răspunsuri despre ceea ce se află „acolo sus.”

„În timp ce administrațiile anterioare nu au reușit să fie transparente în această privință, cu aceste noi documente și înregistrări video, oamenii pot decide singuri: «CE NAIBA SE ÎNTÂMPLĂ?»”, a scris președintele Donald J. Trump pe Truth Social după publicarea documentelor. „Distracție plăcută!”

Departamentul de Război a lansat vineri un nou site public cu dosare și imagini – dar fără comentarii sau concluzii privind materialele, precizând că, „având în vedere amploarea acestei sarcini”, va „publica materiale noi pe măsură ce sunt descoperite și declasificate, în tranșe postate la interval de câteva săptămâni.”

„Materialele arhivate aici sunt cazuri nerezolvate, ceea ce înseamnă că guvernul nu poate formula o determinare definitivă cu privire la natura fenomenelor observate”, se precizează pe site, care „salută totodată contribuția analizei, informațiilor și expertizei din sectorul privat.”

John Erik Ege, director regional al MUFON Texas – MUFON vine de la Mutual UFO Network –, s-a declarat „intrigat.”

„Cred că este o mișcare în direcția bună”, a spus Ege, terapeut care urmărește acest subiect încă din copilărie. „Nu cred că încearcă să ascundă ceva, dar lucrurile pe care le publică sunt lucruri pe care le știam de o veșnicie, aproape. Nu sunt detalii noi. Nu există dovezi clare că au cadavre sau că au stabilit contactul, dar sunt foarte optimist că ne mișcăm în direcția bună.”

Noile dosare includ decenii de memorandumuri militare declasificate, rapoarte din misiunile lunare Apollo și mărturii ale unor persoane care susțin că au fost martore la un OZN pe care îl suspectează de origini extraterestre.

Dosarele nu conțin dezvăluiri-bombă și nici confirmarea existenței vieții extraterestre, dar reprezintă cea mai recentă recunoaștere explicită din partea guvernului american că a investigat observarea unor obiecte neidentificate.

Mulți ufologi și entuziaști erau pe deplin conștienți că, deși pentru ei publicarea este „sub așteptări”, volumul de informații ar putea fi revelator pentru cititorul obișnuit.

„Acestea nu sunt destinate doar celor din comunitatea UFO, ci (...) poporului american și publicului larg – pentru a oferi un fel de garanție a transparenței”, a spus Daniel Jones, 36 de ani, co-administrator alături de Ege al paginii de Facebook a rețelei Texas UFO Network, care are peste 25.000 de membri.

Jones, care s-a logodit anul trecut la un festival UFO, a spus că știa că „această primă tranșă de dosare, cel mai probabil, nu va conține nimic extrem de substanțial” – dar este „optimist că va vedea mai multă claritate din partea guvernului” în publicările viitoare.

La fel și Elaine Loperena, 69 de ani, care stătea vineri dimineață în bucătărie și, răsfoind documentele pe tabletă, nu a găsit prea multe lucruri noi sau surprinzătoare – deși a petrecut o viață întreagă căzând în toate „găurile de iepure” ale cercetării OZN-urilor. Așteaptă răspunsuri de când era copil și mama ei a jurat că văzuse un OZN, dar rămâne mai mult decât entuziasmată de decizia guvernului de a face această publicare.

„Știam că Trump o să facă anunțul; am spus-o de la început”, a declarat Loperena, care locuiește în Clovis, California. „Știți, vrea să intre în istorie; știm cu toții că are un ego, și, Doamne ajută, își ține promisiunea și începe procesul.”

Presiunea pentru răspunsuri a devenit tot mai puternică și mai vizibilă în comunitatea UFO în ultima perioadă, spune ea; ca administrator al unui grup dedicat pe Facebook, a văzut asta cu ochii ei.

Grupul avea în jur de 40.000 de membri când s-a alăturat acum vreo trei ani, dar acum se apropie de 100.000 – „și asta s-a întâmplat doar în ultimele luni”, spune ea despre creșterea recentă.

„Ceea ce este unic și face imposibil ca lucrurile să mai fie ascunse este faptul că acum există interviuri și interviuri din trecut cu oameni care au fost în temă, care știau, care au fost în armată și au discutat despre ce știau, ce au văzut, și chiar pe patul de moarte au făcut-o”, a spus ea.

„Lucrurile încep să curgă acum... Văd cum capătă tot mai multă viteză, și nu se va mai da înapoi; merge înainte, sigur. Bulgărele de zăpadă devine tot mai mare.”

Ca și Jones din Texas, Loperena speră că dosarele de vineri sunt doar vârful aisbergului – cu mult mai multe pe drum.

„Această dezvăluire trebuie făcută cum trebuie”, a spus ea; informațiile au „picurat” până acum – deși publicarea din această săptămână a fost „o picătură mare.”

Când va fi momentul să se dezvăluie întregul adevăr despre care ea crede că există, spune ea, „trebuie neapărat să fie bipartizan.” Îi este teamă că „oamenii nu vor crede” dacă detaliile vin doar de la Trump și administrația sa, din cauza diviziunilor politice din Statele Unite.

Fie că ești sau nu adept, ufolog sau nu, dosarele generau fără îndoială vâlvă vineri; Ege a spus că așteaptă cu nerăbdare publicările suplimentare promise.

Crede că „mulți președinți au vrut să facă asta, și nu știu dacă au fost blocați sau descurajați.” Și crede că lui Trump nu „îi este frică” și nu îl preocupă dacă „atrage sau nu furia cuiva.”

Unii din comunitatea UFO cred că informațiile vor fi puse la îndoială indiferent cine le publică. Ege a spus că, dacă ar sonda comunitatea, „probabil 20% ar spune că asta e cel mai probabil un steag fals și o diversiune.”

„Nu cred că au încredere în guvern, în primul rând”, a spus el, adăugând că unii cred că extratereștrii trăiesc printre noi și că guvernul a încheiat acorduri cu forme de viață extraterestră.

Mulți disecau public dosarele vineri.

„În mai multe cazuri, imaginile publicate sunt atât de comprimate, pline de artefacte sau lipsite de scară și context, încât e greu să-ți dai seama ce se arată, de fapt”, a scris un contributor de top al unui grup de discuții UFO. „Unele par a fi suprapuneri reconstruite pe baza mărturiilor martorilor, nu imagini directe ale unui obiect în sine. Nu e același lucru cu publicarea unor dovezi convingătoare.”

Publicarea, a scris el, „seamănă mai degrabă cu un spectacol decât cu o dezvăluire.”

Dar nici dovezile documentate și nici dosarele publicate nu vor fi suficiente pentru a-i satisface pe unii sceptici, spune Loperena.

„Întotdeauna vor fi cei care nu cred”, a spus ea. „Pentru unii dintre ei, va trebui ca un extraterestru să apară și, știți, să ceară cina. Pur și simplu există oameni care nu pot să conceapă ideea asta, în primul rând, și apoi există cei care zic: «Păi, am nevoie de dovezi.»”

Ea și ceilalți speră că dovezi mai concludente vor veni în curând.