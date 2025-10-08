Două femei, care au fost încurcate la maternitate acum 35 de ani, s-au întâlnit pentru prima oară: "O experiență extrem de emoționantă"

Gebhard Falzberger, directorul operațional al LKH-Uniklinikum din Graz, și-a exprimat regretul față de această eroare gravă, cerând scuze în numele spitalului ambelor familii. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Două femei austriece, care au fost încurcate la naștere într-un spital din orașul Graz, s-au întâlnit după 35 de ani. Doris Grünwald și Jessica Baumgartner s-au născut la LKH-Uniklinikum din Graz, în octombrie 1990, ambele prematur. La scurt timp după naștere, cele două fetițe au fost încurcate accidental și încredințate familiilor greșite, scrie BBC News.

În 2012, Doris Grünwald a descoperit că nu era fiica biologică a părinților ei, Evelin și Josef, după ce a donat sânge și a observat că grupa ei sanguină nu corespundea cu cea a mamei sale. Postul public ORF a relatat cazul în 2016, dar atunci cealaltă familie nu fusese încă identificată.

Jessica Baumgartner a fost crescută în apropiere de Herbert și Monika Derler, potrivit emisiunii Thema de la ORF. Ea a aflat că grupa ei de sânge nu corespundea cu cea a părinților săi atunci când a rămas însărcinată, iar un medic i-a menționat cazul bebelușilor încurcaţi.

Jessica a contactat-o pe Doris prin Facebook, iar cele două s-au întâlnit în cele din urmă.

"A fost ca și cum aș fi întâlnit o soră", a spus Jessica.

"Ne-am înțeles imediat. A fost un sentiment indescriptibil de plăcut", a declarat Doris.

Recent, familiile s-au întâlnit oficial, în prezența unei echipe de televiziune ORF.

Monika Derler a povestit că vestea a provocat "tulburare emoțională".

"Jessica va fi mereu copilul nostru. Iar când am văzut-o pe Doris, mi s-a părut o adevărată drăgălașă", a spus Monika Derler.

"Pentru mine, familia mea tocmai s-a mărit", a spus şi Evelin Grünwald.

Gebhard Falzberger, directorul operațional al LKH-Uniklinikum din Graz, și-a exprimat regretul față de această eroare gravă, cerând scuze în numele spitalului ambelor familii.

În 2016, familia Grünwald a consultat un avocat care i-a recomandat să o adopte legal pe Doris, pentru a-i garanta drepturile de moștenire. De asemenea, a obținut despăgubiri din partea spitalului, potrivit emisiunii Thema.

Familia Derler intenționează acum să urmeze același demers — atât adopția, cât și solicitarea de compensații. Jessica a declarat că se bucură că situația a fost clarificată, dar a recunoscut că trăiește un amestec de emoții.

"Este o experiență extrem de emoțională. Are părți frumoase, dar și multă durere", a spus Jessica.