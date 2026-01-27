După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța

Femeia a cumpărat casa cu 322.000 de euro și a investit ulterior 50.000 de euro în renovări FOTO: France Info/ Laurence Maritano

După ce și-a cheltuit toate economiile de-o viață pe o casă în care credea că își va petrece restul vieții, o pensionară din Franța a aflat cu stupoare că prin curtea ei vor trece autobuze.

Laurence Maritano, de 63 de ani, din Parcieux, departamentul Ain, a fost informată că o linie de autobuz îi va traversa grădina. Proiectul este coordonat de Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes și reprezintă un adevărat coșmar pentru proprietară, la doar cinci ani după ce a cumpărat fosta gară din localitate.

Acum, femeia cere Regiunii să îi răscumpere întregul teren și dorește să se mute, potrivit France Info.

Laurence Maritano afirmă că nu și-a imaginat un asemenea scenariu atunci când a achiziționat casa, în 2020. Știa că o mică parcelă aparținea SNCF, estimată la aproximativ 1,5–2 metri, descrisă drept un drum rural. „Nimeni nu mi-a spus atunci că aici era planificată o linie de autobuz cu nivel ridicat de servicii”, spune ea.

Pensionara a cumpărat imobilul cu 322.000 de euro și a investit ulterior 50.000 de euro în renovări. Trei ani mai târziu, a aflat că SNCF a vândut parcela Regiunii Auvergne-Rhône-Alpes și că suprafața afectată este, în realitate, de aproximativ cinci metri. „Asta mă obligă să îmi demolez piscina”, explică ea.

Fostă restauratoare, Laurence Maritano spune că și-a investit toate economiile pentru a trăi într-un mediu liniștit, cu grădină. Însă proiectul BHNS Trévoux–Lyon riscă să îi afecteze complet proprietatea. Pe lângă demolarea piscinei, proiectul va afecta și o altă parte a curții, inclusiv grădina de legume. „Nu voi mai avea deloc grădină”, afirmă ea, revoltată.

Situația are un impact major asupra stării sale psihice. „Sunt sub tratament cu antidepresive. La 63 de ani, nu mai am timp de pierdut. Vreau să plec și cer ca situația mea să fie luată în considerare”, spune pensionara. Ea solicită fie ca Regiunea să cumpere întreaga proprietate, fie posibilitatea de a păstra o parte din teren pentru a o putea vinde.

Pentru a-și apăra drepturile, femeia a apelat la avocați, cheltuieli care o obligă să accepte mici locuri de muncă. „Am o pensie mică, nu am de ales”, explică ea.

În prezent, casa nu poate fi vândută. „Un agent imobiliar mi-a spus că proprietatea este imposibil de vândut în aceste condiții”, adaugă proprietara.

Ancheta publică privind realizarea liniei de autobuz Trévoux–Lyon a început pe 21 ianuarie 2026 și se va încheia pe 19 februarie 2026, perioadă în care pot fi discutate eventuale despăgubiri.

Contactată de sursa citată, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes nu a oferit nicio explicație.