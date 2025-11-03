După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător

3 minute de citit Publicat la 13:14 03 Noi 2025 Modificat la 13:20 03 Noi 2025

Fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin nu are planuri să se întoarcă în politică FOTO: Instagram/ Sanna Marin

Fosta prim-ministră finlandeză, Sanna Marin, care a fost înlăturată de la putere la un an după ce a fost filmată în ipostaze scandaloase pentru poziția pe care o avea, la petreceri private, nu are de gând să candideze pentru a fi realeasă în viitorul previzibil, a dezvăluit ea în timp ce își promovează noua carte.

Sanna Marin, în vârstă de 39 de ani, a declarat pentru Times of London că nu va candida la funcție în timpul următoarelor alegeri parlamentare din Finlanda din 2027, explicând că mandatul ei istoric, dar tumultuos, la conducerea țării i-a afectat viața personală într-un mod pe care nu vrea să-l repete.

„Îmi doresc o viață mai echilibrată, în care să pot avea spațiu personal și să fiu mai prezentă ca mamă, sau ca prietenă, sau ca persoană alături de oamenii apropiați mie”, a declarat Marin, a cărei carte „Hope in Action” este lansată săptămâna aceasta.

„Funcția cere foarte mult”, a adăugat ea. „Trebuie să-ți lași viața personală deoparte și nu poți trăi o viață echilibrată. Nu am putut petrece atât de mult timp cu familia mea cât mi-aș fi dorit sau atât de mult timp cu fiica mea cât mi-aș fi dorit”.

Marin a captat imediat atenția presei când a devenit prim-ministră a Finlandei la doar 34 de ani, în 2020, devenind astfel cel mai tânăr lider din lume, și s-a trezit brusc conducând țara nordică prin pandemia de COVID-19 și prin diplomația delicată, după ce Rusia vecină a invadat Ucraina.

Dar în 2022 a făcut furori în presă, când a fost filmată petrecând cu prietenii, atât într-un club, cât și într-o casă privată, într-o serie de videoclipuri în care își mișca șoldurile și dansa languros lângă un bărbat care nu era soțul ei.

Și într-unul dintre clipuri, cineva părea să spună „făină” în fundal, iar unii au sugerat că ar putea însemna că la petrecere era cocaină, iar după asta i s-a cerut public să facă un test de droguri.

Marin a făcut testul și l-a trecut, dar controversa a continuat să o urmărească.

„Doar voiam ca totul să se termine și să continui să lucrez”, a declarat ea pentru Times, spunând că reacția politicienelor precum Hilary Clinton și deputata Alexandria Ocasio-Cortez, care au postat videoclipuri cu ele dansând în semn de solidaritate, a ajutat puțin la îmbunătățirea stării ei de spirit.

Clipurile au urmărit-o pe Marin pentru restul mandatului ei, și deși a câștigat un număr semnificativ de voturi, în cele din urmă și-a pierdut funcția în favoarea partidului conservator al Finlandei la alegerile din 2023.

Dar videoclipurile o urmăresc în continuare, iar presiunea pe care mandatul ei a pus-o asupra vieții de familie (Marin a divorțat de soțul ei, cu care are un copil, în 2024) a determinat-o să renunțe deocamdată la o revenire la funcție.

„Încerc să trăiesc o viață cât mai normală posibil, dar totuși în Finlanda presa pare să raporteze fiecare lucru pe care îl fac”, a spus ea.

Dar Marin nu a părăsit complet politica. Ea ocupă o poziție de consilier la Tony Blair Institute for Global Change, ajutând organizația fostului prim-ministru britanic să consilieze țări din Europa de Est să adere la Uniunea Europeană.

Și deși nu are planuri să candideze la funcție în Finlanda la următoarele alegeri, Marin nu a exclus-o pe termen mai lung. „Nu caut poziții în politică acum, dar poate în viitor o să fac asta”, a spus ea.