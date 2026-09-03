El Nino dă alarma în Pacific. Trei furtuni uriașe s-au format simultan deasupra apelor calde. Unde se duc Lowell, Karina și Marie

Uraganele Lowell și Karina și furtuna tropicală Marie, fotografiate din satelit miercuri, 2 septembrie 2026. Foto: NOAA / Profimedia Images

Două uragane puternice și o furtună tropicală care se intensifică au traversat miercuri Oceanul Pacific, ale cărui ape sunt încălzite de fenomenul El Nino ce are o intensitate fără precedent, transmite joi Agerpres, care citează AFP.

Uraganul Lowell a atins miercuri categoria a 5-a, cea mai înaltă, în timpul deplasării sale spre vest, urmat de uraganul Karina, de categoria a 4-a.

Ambele ar urma să treacă la o anumită distanță de coastele arhipelagului Hawaii, potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC) din Statele Unite.

"Valurile generate de Lowell se propagă spre nord și vor afecta unele părți ale insulelor hawaiene în următoarele zile", a declarat NHC. Fenomenul ar putea crea condiții periculoase în apropierea coastelor. Insulele sunt încă în curs de refacere după trecerea, la jumătatea lunii august, a uraganului Lala, care a provocat inundații.

Furtuna tropicală Marie vine după uraganele Lowell și Karina. Va deveni, și ea, uragan

Lowell și Karina sunt urmate de furtuna tropicală Marie, situată în prezent la câteva sute de kilometri de coastele mexicane. Această furtună ar urma, la rândul ei, să se transform în uragan, potrivit NHC.

"Încălzirea asociată cu El Nino creează condiții propice pentru aceste furtuni, alimentate în mare parte de apele calde", a declarat pentru AFP Julia Cole, specialistă în climatologie la Universitatea din Michigan.

O succesiune de trei furtuni foarte puternice este, cu siguranță, un fenomen rar, a adăugat specialista. O succesiune similară, care a implicat patru cicloane, s-a produs în 2015, care a fost un alt an marcat de un fenomen El Nino intens.

"Sistemul climatic s-a încălzit cu adevărat în ultimii douăzeci de ani", explică Benjamin Kirtman, de la Universitatea din Miami, insistând, la rândul său, că temperatura apelor de suprafață ale Pacificului se află deja la niveluri aproape record.

NOAA: Aproape 70% șanse ca El Nino din 2026 să devină cel mai intens fenomen înregistrat vreodată

Potrivit Agenției Americane pentru Observarea Oceanelor și Atmosferei (NOAA), El Nino din acest an are 69% șanse să devină cel mai intens fenomen de acest fel înregistrat vreodată. Acesta provoacă deja manifestări meteorologice extreme în întreaga lume, deși se preconizează că va atinge apogeul abia în noiembrie.

Fenomen climatic, ce are loc o dată la doi până la șapte ani, apare atunci când vânturile din est, care în mod normal rețin apele calde în vestul Pacificului, slăbesc temporar, permițând acestora din urmă să revină la suprafață și să se deplaseze către est.

Atunci când temperaturile de la suprafața oceanului se mențin peste valori normale timp de câteva luni, apar furtuni deasupra regiunii, cu efecte asupra întregii atmosfere terestre. În consecință, clima devine mai caldă și mai secetoasă în anumite zone, iar în altele mai răcoroasă și mai umedă.

Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice amplifică efectele fenomenului El Nino. Nu există însă un consens științific cu privire la faptul că schimbările climatice ar intensifica fenomenul El Nino, chiar dacă încep să apară dovezi în acest sens.