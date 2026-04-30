Emmanuel Macron răspunde la ironia despre „vorbitul în franceză” a Regelui Charles, în timpul vizitei în SUA

Publicat la 12:25 30 Apr 2026

Regele Charles și Emanuel Macron în 2023 FOTO: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat în glumă că ar fi „șic” dacă americanii ar vorbi franceza, după o remarcă făcută de Regele Charles la dineul de stat organizat în onoarea lui, cu ocazia vizitei în SUA.

Monarhul britanic a glumit marți seară că, dacă nu ar fi fost Regatul Unit, Statele Unite ar fi vorbit franceza.

„Ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar vorbi germană”, a spus el. „Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, ați vorbi franceza?”.

Într-un răspuns pe X, președintele Macron a spus: „Ar fi șic!”.

That would be chic!

Regele Charles și Regina Camilla își vor încheia turneul istoric în SUA cu o ultimă oprire în Virginia, joi, după o zi plină în New York.

În ultima lor zi, membrii familiei regale urmează să participe la o petrecere care marchează 250 de ani de la independența americană, să se întâlnească cu membri ai comunităților indigene și să discute proiecte legate de schimbările climatice, potrivit presei americane citate de The Independent.

Regele va călători apoi în Bermuda, efectuând prima sa vizită ca monarh într-un teritoriu britanic de peste mări.

Miercuri, Charles și Camilla au vizitat memorialul 9/11 din New York, unde au depus un buchet de flori albe.