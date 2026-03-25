Escrocherie cu lozuri răzuibile în Italia. Angajaţii de la loterie descopereau biletele câștigătoare și îşi puneau rudele să le cumpere

Cei cinci angajaţi acuzaţi identificau biletele câștigătoare și diversele unităţi ale loteriei unde fuseseră distribuite.

Cinci foști angajați ai loteriei din Italia au creat un software pentru a urmări biletele câștigătoare și unităţile de loterie unde erau distribuite şi îşi puneau rudele şi prietenii să le cumpere.

Știau dinainte biletele câștigătoare și se presupune că şi-au pus prietenii și rudele să le cumpere pentru un câștig garantat. Aceasta este acuzaţia pe care au primit-o cinci angajați ai companiei de stat care se ocupa de lozurile răzuibile. Guardia di Finanza de la Roma investighează cazul după ce Parchetul Regional Lazio al Curții de Conturi a acuzat cinci foști angajați de escrocherie cu daune care depășesc 25 de milioane de euro, relatează Fanpage.

Cum funcționează înșelătoria

Cei cinci ar fi folosit datele de autentificare care încă funcţionau pentru a manipula serverele dealerului folosind un software special dezvoltat. Această tehnică le-a permis să identifice biletele câștigătoare și diversele unităţi ale loteriei unde fuseseră distribuite.

Odată descoperite punctele de vânzare, foștii angajați ar fi trimis prietenii și rudele să cumpere lozuri de la unităţile loto identificate, controlând astfel câștigurile. Unitatea de Poliție Economică și Financiară din cadrul Gardei de Finanțe din Roma a reconstituit metoda folosită de foștii angajați care au comis frauda.

Fraudă de peste 25 de milioane de euro

După reconstituirea tranzacțiilor și a fraudei, cei cinci foști angajați au fost acuzați de daune financiare. În circumstanțe normale, veniturile din vânzarea de lozuri răzuibile sunt plătite de societatea concesionară către Agenția Vamală și Monopoluri. Acesta este profitul brut din impozit, adică suma colectată net, care include și câștigurile nerevendicate. În acest caz, compania de bilete, care nu era la cunoştinţă cu aceste fapte, a plătit premii de milioane de dolari corespunzătoare biletelor câștigătoare, care au fost identificate și achiziţionate ilegal prin intermediul unor terțe părți. Prin urmare, poliția financiară a evaluat indirect „o reducere ilegală a activelor Agenției Vamale și Monopolurilor, deoarece premiile de pe acele bilete, dacă nu ar fi fost manipulate, ar fi rămas în vistieria statului ”.

Pe lângă înșelătorie, prejudiciul adus imaginii

Pe lângă fraudă și daune financiare, cei cinci sunt acuzați și de prejudicierea reputației administrației publice ca urmare a incidentului. Parchetul Regional a emis o notificare de recuperare a daunelor financiare totale în valoare de 25.067.224,00 EUR împotriva persoanelor implicate. Urmează ca judecătorul să decidă în acest caz.