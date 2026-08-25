Exodul spre sate, pentru o casă. Tinerii spanioli cu salarii de până în 3.000 de euro fug din orașele unde nu-și mai permit o locuință

13% dintre spaniolii care caută o locuință intenționează să se mute în localități cu mai puțin de 10.000 de locuitori.FOTO: Getty Images

13% dintre spaniolii care caută o locuință intenționează să se mute în localități cu mai puțin de 10.000 de locuitori. În multe cazuri, este vorba despre persoane singure, cu o vârstă medie de 35 de ani și venituri medii, care văd în Spania rurală și depopulată singura soluție pentru a scăpa de o piață imobiliară care îi exclude, scrie Euronews.

Spania se confruntă de ani de zile cu o criză tot mai gravă a locuințelor, care a început deja să schimbe modul în care tinerii își privesc viitorul. Pentru majoritatea persoanelor sub 40 de ani, cumpărarea unui apartament în Madrid, Barcelona sau Malaga a devenit aproape imposibilă.

Nici închirierea unei locuințe pe cont propriu nu este o soluție mai accesibilă. Spaniolii care pleacă din casa părinților pentru a locui singuri ajung să cheltuiască, în medie, 98,7% din salariu pentru locuință.

Rezultatul este o generație care se simte blocată. Doar 14,5% dintre tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani au reușit să plece de acasă, iar vârsta medie la care spaniolii părăsesc locuința părinților a ajuns la 30 de ani, față de 26 de ani în Uniunea Europeană. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Spania (INE), 44,3% dintre tinerii cu vârste între 26 și 34 de ani locuiau încă împreună cu familia în 2025.

Generația anterioară putea cumpăra apartamente și mașini și chiar își putea permite o a doua locuință cu un salariu mediu. Astăzi, acest lucru pare aproape imposibil. Pe fondul deficitului de locuințe și al cererii ridicate, prețurile locuințelor au crescut cu 14,7% într-un an, iar chiriile cu 10,9%, potrivit Bankinter. În același timp, salariile persoanelor sub 35 de ani au crescut foarte puțin în termeni reali.

La toate acestea se adaugă aglomerarea orașelor, care au ajuns să găzduiască mai mulți oameni decât pot susține în condiții confortabile. Poluarea este ridicată, iar locurile liniștite și posibilitatea de a te deconecta, care încă există în zonele rurale, sunt tot mai greu de găsit în marile orașe. Din toate aceste motive, tot mai mulți tineri renunță la orașe și se mută în sate depopulate, unde cumpărarea unei locuințe nu a devenit încă un lux imposibil.

Satul, o soluție

În Spania, întoarcerea la sat a fost dintotdeauna o tradiție de vară. Aproape fiecare copil avea un sat în care mergea în vacanță, iar cei care nu aveau unul mergeau împreună cu prietenii la bunici. Copiii se bucurau de acele comunități, departe de agitația orașului, cu după-amiezi petrecute înotând în râu, gustări simple, râsete și jocuri alături de veri.

Acei copii au devenit acum adulți și văd cât de dificil este să cumpere o locuință într-un oraș mare. Astfel, ei încep un exod invers celui făcut de bunicii și părinții lor, întorcându-se spre localități mici, unde cumpărarea unei case nu presupune un efort uriaș.

În acest context, o parte dintre tinerii care ar trebui să își cumpere acum primul apartament în oraș au început să caute alternative. Potrivit unui studiu realizat de Fotocasa Research în prima jumătate a anului 2026, 13% dintre persoanele care caută o locuință în Spania intenționează să se mute în următoarele luni într-o localitate cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Nu este vorba despre pensionari care caută liniște, ci despre oameni tineri, aflați în perioada activă a vieții, care încă își construiesc viitorul.

Studiul conturează un profil clar. Au o vârstă medie de 35 de ani și venituri cuprinse între 1.000 și 3.000 de euro pe lună. În multe cazuri, aceștia locuiesc încă împreună cu părinții.

Cei mai mulți provin din Catalonia (22%), Andaluzia (19%) și Madrid (18%). Un alt aspect important este că majoritatea nu locuiesc în marile capitale, ci în orașe de dimensiuni medii: 44% locuiesc în prezent în localități cu peste 50.000 de locuitori care nu sunt capitale de provincie. Sunt oameni care au făcut deja un pas înapoi de la marile orașe și sunt acum pregătiți să facă încă unul.

O schimbare de generație, nu o modă trecătoare

"Imaginea tradițională a repopulării zonelor rurale se schimbă. În prezent, oamenii care vor să se stabilească într-un sat sunt în principal tineri, aflați la vârsta activă și cu un proiect de viață pe care încă îl construiesc", spune María Matos, șefa departamentului de cercetare și purtătoare de cuvânt a Fotocasa.

Matos spune că această tendință arată că zonele rurale încep să devină o alternativă reală pentru locuire, dar avertizează că, pentru ca această oportunitate să ducă la o adevărată revenire demografică, este nevoie în continuare de investiții în locuri de muncă, servicii, conexiuni la internet și infrastructură, astfel încât oamenii să poată fi atrași și să rămână pe termen lung.

Vârsta celor care aleg această variantă este relevantă. Tinerii între 18 și 24 de ani reprezintă 23% dintre cei care intenționează să se mute în mediul rural, iar cei cu vârste între 25 și 34 de ani reprezintă 38%. În trecut, aceste categorii de vârstă ar fi fost primele care ar fi căutat un apartament în oraș. Astăzi, sunt printre primele care renunță la această variantă.

Cele mai întâlnite situații în rândul celor care intenționează să se mute la sat sunt locuirea împreună cu partenerul și copiii (31%) sau locuirea împreună cu părinții (30%). Acest lucru susține ideea că, pentru mulți, mutarea nu este doar o alegere legată de stilul de viață, ci și un răspuns la dificultatea de a găsi o locuință decentă și accesibilă în orașe.

"Spania goală", o soluție pentru criza locuințelor

Ceea ce timp de decenii a fost considerată o problemă, depopularea satelor și plecarea tinerilor spre orașe, se transformă acum, în mod paradoxal, într-o oportunitate. Satele au case disponibile la prețuri mai accesibile.

Problema este că aceste localități nu oferă întotdeauna locuri de muncă stabile, servicii medicale de calitate, școli, internet de mare viteză sau transport public. Fiind zone depopulate, multe dintre ele au beneficiat de puține investiții în aceste servicii de bază. Aceasta este principala problemă care trebuie rezolvată pentru ca fenomenul noii migrații către sate să nu rămână doar o tendință statistică, ci să devină o soluție reală pentru criza locuințelor din Spania.

Deocamdată, cifrele arată că există o generație dispusă să încerce. Este o generație afectată de crize succesive, care nu cere lux, ci posibilitatea de a trăi decent și independent, de a avea propria locuință și de a-și construi un viitor. Iar în Spania anului 2026, acești oameni au ajuns la concluzia că acest lucru ar putea fi mai ușor într-un sat din Teruel sau Cuenca decât într-un cartier dintr-unul dintre marile orașe.