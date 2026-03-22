Explozie puternică în Istanbul. Două clădiri s-au prăbușit, echipele de salvatori sunt la fața locului

<1 minut de citit Publicat la 13:02 22 Mar 2026 Modificat la 13:06 22 Mar 2026

FOTO: Profimedia Images

Două clădiri s-au prăbușit în catierul Fatih din Istanbul, în urma unei explozii care s-a produs duminică, anunță agenția Anadolu. Cinci persoane care au fost prinse sub dărâmături au fost scoase de echipele de salvare trimise la fața locului.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, șeful poliției provinciale, Selami Yıldız, și primarul orașului Fatih, Mehmet Ergün Turan, au sosit la fața locului.

Guvernatorul Istanbulului a anunțat că explozia a avut loc în jurul orei 12:00 într-o clădire de pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray. Conform constatărilor inițiale, se crede că explozia a fost cauzată de gaze naturale.

İstanbul Fatih'te 2 bina, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle çöktü



Explozia a dus la prăbușirea a două clădiri apropiate și a provocat pagube mai multor clădiri din zonă.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir bina çöktü.



Rapoartele inițiale au indicat că cinci persoane erau prinse sub dărâmături. În urma eforturilor de salvare, toate cele cinci persoane au fost scoase din dărâmături și transportate cu ambulanța la spitalele din apropiere.