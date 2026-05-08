Familia a creat o clonă AI a fiului decedat, pentru ca mama acestuia să nu afle adevărul. Femeia nu știe nici acum că băiatul a murit

O familie din China a apelat la inteligența artificială pentru a crea o copie digitală a unui bărbat decedat într-un accident rutier, cu scopul de a-și proteja mama în vârstă de șocul pierderii. Femeia, trecută de 80 de ani și cu probleme cardiace, nu știe nici acum că fiul ei a murit, scrie SCMP.

După tragedia petrecută anul trecut, rudele au decis să nu îi spună adevărul și au contactat o echipă specializată în AI, condusă de Zhang Zewei, pentru a recrea digital imaginea și vocea bărbatului. Proiectul a fost realizat pe baza unor fotografii, filmări și înregistrări audio, inclusiv în dialectul său.

Rezultatul este o replică virtuală extrem de realistă: „fiul” apare în apeluri video zilnice și poartă conversații cu mama sa, imitând inclusiv gesturile și modul de a vorbi ale celui real.

În discuțiile lor, femeia îl sfătuiește să mănânce bine, să se îmbrace gros și să fie atent când iese din casă. „Fiul” îi răspunde că muncește într-un alt oraș și că nu poate veni acasă, dar o asigură că îi va urma sfaturile.

„Să mă suni mai des, ca să știu dacă ești bine. Mi-e foarte dor de tine”, i-a spus mama într-una dintre conversații. Replica virtuală i-a răspuns: „Sunt ocupat, mamă, dar am grijă de mine. Când voi câștiga destui bani, mă întorc acasă.”

Potrivit relatărilor apărute în presa chineză, femeia nu a aflat nici până acum adevărul.

Creatorul proiectului spune că oferă astfel de servicii de aproximativ trei ani și recunoaște, în mod ironic, că munca sa „înșală emoțiile oamenilor”. În același timp, susține că scopul este de a-i ajuta pe cei rămași în viață să facă față pierderii.

Cazul a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale din China. Unii utilizatori au considerat gestul profund emoționant, descriindu-l drept „o minciună blândă” care aduce alinare. Alții au criticat decizia familiei, avertizând că adevărul, atunci când va ieși la iveală, ar putea provoca un șoc și mai mare.