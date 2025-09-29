Fără alcool de la 22.00 la 6.00 în Polonia. Interdicții în toată țara după ce s-a aflat ce scrie în mai multe rapoarte oficiale

Polonia vrea să interzică vânzarea de alcool în magazine pe timpul nopții. FOTO: Getty Images

Polonia vrea să interzică vânzarea de alcool în magazine pe timpul nopții pentru a combate consumul excesiv, a reduce criminalitatea și a preveni problemele de sănătate, după ce orașul Varșovia a eșuat în încercarea de a introduce o astfel de măsură la nivel local, scrie Politico.

Partenerii de coaliție ai premierului Donald Tusk au înaintat propuneri legislative care includ interdicții extinse privind publicitatea la alcool, interzicerea vânzării în afara barurilor și restaurantelor între orele 22:00 și 6:00, precum și restricții privind vânzarea la benzinării și online.

Coaliția susține că aceste măsuri, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, sunt printre cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea problemelor de sănătate legate de alcool, precum cancerul sau tulburările psihice.

Letonia a implementat măsuri similare începând din august.

Datele de sănătate ale Uniunii Europene plasează Polonia printre cele mai afectate țări de mortalitatea legată de alcool: în 2022, țara s-a clasat pe locul al doilea în UE la decese atribuibile alcoolului, după Slovenia, potrivit Eurostat.

Demersul pentru o interdicție la nivel național vine după ce planurile pentru o măsură similară în Varșovia au eșuat, deoarece consiliul local a respins propunerea din cauza lipsei de consens.

Eșecul capitalei evidențiază divergențele dintre grupările politice în privința acestor politici de sănătate publică, chiar și în interiorul coaliției conduse de Tusk. Consilierii locali s-au opus inițiativei înaintate de primarul Rafał Trzaskowski, argumentând că aceasta ar încălca libertățile civile. Trzaskowski a promis că va continua să încerce introducerea interdicției.

Propunerea vine și în contextul în care liderii mondiali nu au reușit să ajungă la un acord asupra unei declarații politice privind combaterea bolilor cronice, cum ar fi cele cauzate de consumul de alcool, subliniind dificultatea adoptării unor măsuri eficiente într-un mediu politic divizat.

În Polonia, eșecul politicii la nivelul capitalei a venit în ciuda sprijinului covârșitor din partea locuitorilor, măsurat de primărie prin consultări publice.

Joanna Wicha, deputată din partea The Left, a declarat pentru Politico că multe administrații locale nu au determinarea și curajul de a interzice vânzările de alcool pe timpul nopții. „De aceea este nevoie de o interdicție impusă de sus în jos”, a spus ea, adăugând că sprijinul lui Tusk ar putea face aceste măsuri realitate. În prezent, propunerile se află în faza de consultare publică, iar parlamentul urmează să înceapă dezbaterile la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie.

Polonia este invadată de magazine care vând alcool

La sfârșitul anului 2023, existau aproape 119.000 de astfel de magazine, de la mici afaceri private până la lanțuri mari de supermarketuri și benzinării deschise non-stop, potrivit Ministerului Sănătății.

Prin comparație, Suedia are doar 900 de magazine de alcool, unul la aproximativ 11.000 de locuitori, în timp ce în Polonia există unul la fiecare 320 de persoane.

Până în prezent, aproximativ 180 de municipalități poloneze au implementat diverse forme de interdicție nocturnă, inclusiv Cracovia, cea mai populară destinație turistică a țării. Varșovia a reușit în cele din urmă să adopte interdicții experimentale în două dintre cele 18 districte ale orașului, dar criticii spun că acestea sunt departe de a fi eficiente.

În zonele unde astfel de interdicții au fost aplicate, rapoartele poliției arată rezultate pozitive, mai puțină criminalitate, mai multă siguranță pe străzi și mai puțini pacienți în unitățile de urgență, potrivit presei locale.

„Aș prefera ca autoritățile locale să urmeze exemplul celor care încearcă în mod constant să contracareze efectele a ceea ce eu numesc ‘alcoolism liberal’. Mai ales în marile orașe, prezența persoanelor în stare de ebrietate târziu în noapte, în apropierea locuințelor sau în centrele urbane, este orice altceva decât plăcută”, a declarat Tusk pe 22 septembrie.

Proiectul înaintat de The Left ar interzice vânzarea de alcool în benzinării și în centrele de reabilitare pe termen lung și ar impune o interdicție națională între orele 22:00 și 6:00, cu opțiunea ca autoritățile locale să extindă restricția de la 21:00 la 9:00. De asemenea, ar introduce obligativitatea verificării vârstei la fiecare achiziție și ar interzice vânzarea sub nivelul combinat al accizelor și TVA-ului, așa cum se întâmplă adesea în promoțiile din supermarketuri.

Poland 2050 dorește, la rândul său, să ofere autorităților locale posibilitatea de a extinde interdicțiile până la ora 9:00 și de a ajusta licențele, care nu au fost modificate de 23 de ani.

Centrul Național pentru Combaterea Adicțiilor (KCPU), agenția guvernamentală care coordonează politicile privind drogurile și alcoolul, estimează costul social al consumului de alcool în Polonia la aproximativ 93 de miliarde de zloți (21,8 miliarde de euro) pe an, comparativ cu doar 14 miliarde de zloți din accize.

Consumul anual de alcool pur pe cap de locuitor a fost de 8,8 litri în 2024, în scădere constantă de la 9,7 litri în 2021 din cauza reducerii consumului de bere, potrivit datelor KCPU. Consumul de băuturi spirtoase a rămas, însă, stabil. Datele OMS arată că polonezii beau mai mult decât media Uniunii Europene.

Alcoolul ieftin ar putea fi o explicație: în 2024, un salariu mediu lunar putea cumpăra aproximativ 2.103 sticle de bere de jumătate de litru – cel mai mare număr din 2002 încoace. Accesibilitatea altor tipuri de alcool a crescut, de asemenea.

Industria băuturilor s-a mobilizat împotriva acestor restricții ample. „Proiectul de lege propus este o suprarreglementare populistă, redactată într-un val de emoție și reprezintă un set haotic de schimbări care nu țin cont de tendințele de consum sau de realitățile pieței”, a declarat asociația producătorilor de bere Browary Polskie.

Asociația susține că volumele de bere sunt în scădere de ani de zile: vânzările au scăzut cu aproximativ 15% în ultimii șase ani, iar în primele nouă luni ale acestui an categoria a înregistrat o scădere suplimentară de 7-8%, în timp ce prețurile berii au crescut cu aproximativ 45% în ultimii ani. Browary Polskie s-a plâns și că proiectul de lege ar include și berea fără alcool – un produs care, potrivit lor, contribuie la reducerea consumului de alcool – și ar afecta disproporționat producătorii interni. „Antreprenorii sunt din nou surprinși de inițiative legislative care amenință stabilitatea afacerilor”, a declarat Karol Stec, președintele asociației patronale din industria băuturilor spirtoase, pentru agenția națională PAP.