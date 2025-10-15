”Fermecătoarea” blondă de la Drept era de fapt criminală în serie. A ținut un cadavru în casă cinci zile și i-a șocat pe anchetatori

Ana Paula Veloso Fernandes este suspectată că ar fi omorât cel puțin patru persoane în cinci luni.

O tânără mamă și studentă la Drept din Sao Paulo, Brazilia, este acuzată că a comis o serie de crime șocante. Ana Paula Veloso Fernandes, în vârstă de 36 de ani, este suspectată că ar fi omorât cel puțin patru persoane în cinci luni, potrivit postului CNN Brasil. Printre victime a fost și proprietarul casei unde stătea. Ana Paula a ținut cadavrul acestuia cinci zile în casă, a stabilit poliția, șocată de ororile descoperite. „Vrea să ucidă și cu siguranță ar încerca să o facă din nou dacă ar fi eliberată”, a declarat șeful poliției, Halisson Ideiao.

Poliția o descrie pe Ana Paula drept „extrem de manipulatoare”, o persoană care „găsește plăcere în a ucide” și „nu arată niciun semn de remușcare”.

Una dintre crimele atribuite femeii este cea a proprietarului său, Marcelo Hari Fonseca, pe care l-ar fi înjunghiat în ianuarie, după ce s-au certat. Inițial, cazul a fost clasat din lipsă de probe, însă a fost redeschis după ce fiica victimei a revenit la poliție, în momentul în care Ana Paula devenise deja suspectă în alte trei cazuri de moarte suspectă.

Potrivit anchetatorilor, tânăra a mărturisit ulterior că a ascuns trupul neînsuflețit al proprietarului timp de cinci zile, acoperind ușa camerei cu un cearceaf, pentru ca fiul și nepoata ei să nu vadă cadavrul, scrie The New York Post. Femeia ar fi alertat poliția abia după ce fiul ei s-a plâns de mirosul insuportabil, iar prin casă începuseră să apară viermi.

Ana Paula a spus că a ars canapeaua pe care l-a ucis pe bărbat, susținând că a făcut acest lucru pentru a „elimina mirosurile” și „a curăța încăperea”.

Poliția a făcut conexiunea între Ana Paula Veloso Fernandes și cel puțin alte trei decese, produse între ianuarie și mai 2025, în majoritatea cazurilor prin otrăvire cu otravă pentru șobolani. Victimele identificate sunt Maria Aparecida Rodrigues, Hayder Mhazres și Neil Correa da Silva. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi acționat din răzbunare sau pentru câștig financiar.

Înainte de a folosi otrava asupra oamenilor, Ana Paula ar fi testat-o pe animale, omorând cel puțin zece câini.

Relații amoroase, manipulare și acoperirea urmelor

Unul dintre cele mai complexe cazuri este cel al Mariei Aparecida Rodrigues, cunoscută sub numele de „Mara”. Moartea acesteia a devenit centrul anchetei după ce Ana Paula a fost interogată și a recunoscut o serie de detalii care o incriminează.

Femeia a declarat că Mara descoperise relația sa extraconjugală cu un polițist militar căsătorit, fapt care ar fi declanșat conflictul dintre ele. În noaptea de 10 aprilie 2025, la doar câteva ore după ce de pe telefonul Mariei au fost trimise mesaje amenințătoare către soția polițistului, victima a fost găsită moartă în propria casă, otrăvită cu un cheesecake contaminat cu produse chimice de curățenie.

Potrivit anchetei, Ana Paula ar fi folosit telefonul Mariei pentru a trimite acele mesaje, încercând să o facă să pară vinovată. Numărul de telefon era înregistrat pe numele victimei, însă analiza tehnică a arătat că același SIM fusese folosit anterior în dispozitive asociate cu Ana Paula.

În seara morții, de pe telefonul Mariei au fost trimise inclusiv apeluri la Poliția Militară și mesaje precum „Ajutor” și „Cheamă poliția”, semn că Ana Paula încerca să simuleze un atac și să arunce vina asupra polițistului cu care avea o relație.

După deces, femeia s-ar fi întors la casa victimei, comportându-se suspect, sunând insistent și arătându-se „preocupată” de rezultatul autopsiei.

Sora geamănă a suspectei, Roberta Cristina Veloso Fernandes, a declarat poliției că în ziua crimei, Maria Aparecida a mâncat tort și a băut cafea în casa unde locuia cu Ana Paula, în prezența lor și a fiicei Robertăi. La scurt timp după ce a plecat acasă, Maria a fost găsită fără viață.

În locuința victimei, anchetatorii au găsit bilețele scrise de mână cu numele polițistului și al unei alte femei, necunoscute victimei, cu mesaje acuzatoare precum „Polițistul nu valorează nimic”. Documentele sugerează că Ana Paula încerca să însceneze implicarea altor persoane.

La interogatoriu, Ana Paula Veloso Fernandes a negat comiterea crimei, dar a admis că a fost ultima persoană care a vorbit cu Maria, că a trimis mesajele amenințătoare și că a scris bilețelele incriminatorii „pentru a da vina pe alții”.

Poliția Civilă din São Paulo a stabilit că moartea Mariei Aparecida Rodrigues nu a fost naturală, ci rezultatul unui act intenționat. Ana Paula Veloso Fernandes a fost inculpată pentru omor calificat, cu circumstanțe agravante de motiv josnic, otrăvire și tentativă de a acoperi o altă infracțiune, respectiv denunț calomnios împotriva polițistului.

Autoritățile au dispus exhumarea trupului Mariei Aparecida Rodrigues pentru noi teste toxicologice, în timp ce investigațiile privind celelalte trei morți continuă.

Anchetatorii cred că tânăra, descrisă de poliție ca fiind „fermecătoare, inteligentă și fără scrupule”, ar fi putut comite mai multe crime decât cele identificate până acum. „Este o persoană care se bucură de actul de a ucide și nu are remușcări”, a spus șeful poliției, Halisson Ideiao. „Dacă ar fi eliberată, ar ucide din nou.”

Pentru moment, Ana Paula Veloso Fernandes rămâne în arest preventiv, în așteptarea rezultatelor expertizelor și a deciziei instanței privind trimiterea ei în judecată pentru multiple crime.