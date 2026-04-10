Fiica Angelinei Jolie, apariție surpriză într-un videoclip K-pop. Ceva le-a atras atenția fanilor în mod deosebit

Shiloh Jolie în vârstă de 19 ani apare dansând într-un videoclip al vedetei K-pop Dayoung, iar fanii au remarcat cât de mult seamănă cu mama sa, Angelina Jolie.

Shiloh Jolie a avut o apariție surpriză într-un teaser al videoclipului muzical pentru noul single al vedetei K-pop Dayoung. Starship Entertainment a distribuit câteva fragmente din videoclipul pentru piesa „What's a Girl to Do ”, în care apare Shiloh, care seamănă izbitor cu mama ei, Angelina Jolie, relatează ediţia italiană a revistei Elle.

În scurtul montaj video, lansat pe 7 aprilie, Shiloh poartă un top maro din dantelă, cercei rotunzi mari și un piercing pe buză. Tânăra de 19 ani are părul împletit şi apare printre dansatori, executând câteva mișcări de coregrafie pe acordurile melodiei lui Dayoung.

Conform unui interviu al unui reprezentant al Starship Entertainment și al ziarului principal de afaceri Star Today, tânăra dansatoare a obținut rolul printr-o „audiție deschisă”.

„Shiloh a fost selectată în runda finală și a apărut ulterior în videoclipul muzical al lui Dayoung. Chiar și după filmări, nu aveam nicio idee că era fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt și am aflat din întâmplare abia recent”, au declarat aceştia.

În februarie 2025, Angelina a vorbit despre Shiloh și ceilalți copii ai ei, Maddox, Pax, Zahara și gemenii Knox și Vivienne, în timpul unei declaraţii la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara. Actriţa a declarat că niciunul dintre copiii ei nu este interesat de actorie, descriind-o pe Shiloh în special ca fiind „extrem de rezervată ”.

„Nu le place nimic din ceea ce este asociat cu celebritatea, Shiloh urăște în mod special asta”, a spus Jolie, conform Daily Mail. „Nu a fost alegerea mea. Întotdeauna mi-am dorit ca ei să fie aproape de lumea cinematografiei pentru că... e ca o familie mare, să fii creativ, să fii artiști... Dar nu sunt interesați... Unii dansează, alții pictează, alții iubesc teatrul, dar niciunul dintre ei nu vrea cu adevărat să fie în fața camerei.”