George și Irene Leacock, soț și soție, au fost premiați după ce au avut grijă de 75 de copii timp de peste patru decenii

Publicat la 07:00 12 Oct 2025

George și Irene Leacock au fost premiați în cadrul evenimentului „Foster Carer Awards” / sursă foto: Bradford Children and Families Trust

Un cuplu din Bradford, Anglia, care a avut grijă de peste 75 de copii în ultimii 44 de ani, a fost premiat pentru întreaga activitate. George și Irene Leacock au declarat că sunt recunoscători pentru toți acești ani.

George și Irene Leacock au fost premiați în cadrul evenimentului „Foster Carer Awards”, eveniment organizat de Bradford Children and Families Trust pe 30 septembrie, la Headley Venue.

Peste patru decenii de grijă și dragoste pentru copii

În total, 48 de familii de plasament și rude care îngrijesc copii au fost recunoscute pentru munca lor, marcând între 5 și 30 de ani de dedicare, iar alte șapte familii recent retrase au fost de asemenea celebrate.

Charlotte Ramsden, directoarea trustului, a spus: „A fost o onoare să îi sărbătorim pe îngrijitorii noștri minunați. Acest eveniment ne-a oferit ocazia să le mulțumim pentru tot ce fac pentru copiii și tinerii noștri”, scrie The Telegraph & Argus.

George și Irene Leacock s-au retras anul acesta, după aproape jumătate de secol de muncă.

Vizibil emoționați, aceștia au mărturisit că sunt recunoscători pentru toți acești ani plini de momente frumoase.

Aprobați ca asistenți maternali „de sprijin” în 1981, au oferit de-a lungul anilor un cămin sigur și plin de dragoste pentru zeci de copii din comunitate.