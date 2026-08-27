Guvernul de la Budapesta majorează pensia minimă pentru prima dată după 19 ani

95% din pensiile din Ungaria se situează sub salariul mediu.Foto: Getty Images

Pensia minimă va crește în Ungaria pentru prima dată în 19 ani, a anunțat premierul Peter Magyar. Indemnizația va fi majorată de peste patru ori față de nivelul actual, de la 80 de euro pe lună la 330 de euro pe lună, relatează Agerpres.

Pensia minimă de 80 de euro pe lună a fost stabilită în 2008 şi nu a mai fost modificată de atunci. Prim-ministrul Ungariei a anunțat joi că pensiile a sute de mii de oameni vor crește „considerabil”.

„Sute de mii dintre compatrioţii noştri seniori îşi fac socoteala la sfârşitul fiecărei luni pentru a vedea dacă pot să plătească pentru medicamente, mâncare, facturi sau poate lemne de foc. Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil”, a declarat prim-ministrul Peter Magyar pe Facebook.



Peter Magyar este prim-ministru din luna mai, după ce a câştigat alegerile legislative cu partidul său, Tisza, împotriva premierului ultranaţionalist de atunci, Viktor Orban, şi a partidului acestuia, Fidesz, la putere între 2010 şi 2026.



În ianuarie 2026, în Ungaria, dintr-o populaţie de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de pensionari primeau o pensie. Potrivit Oficiului Naţional de Statistică al Ungariei (KSH), peste 240.000 de pensionari primesc pensii mai mici de 330 de euro pe lună.



În Ungaria, conform datelor din iunie, pensia medie este de aproximativ 660 de euro pe lună, în timp ce salariul mediu este de aproximativ 1.400 de euro pe lună. 95% din pensii se situează sub salariul mediu.



