Harvard angajează un drag queen numit „LaWhore Vagistan” ca profesor. Va preda ”Studii de gen și sexualitate”

1 minut de citit Publicat la 11:00 02 Oct 2025 Modificat la 11:00 02 Oct 2025

Potrivit anunțului oficial, profesorul va susține două cursuri pe parcursul a două semestre. Foto: Getty Images

Universitatea Harvard a anunțat în această vară că l-a invitat pe Kareem Khubchandani, profesor asociat la Tufts University, să predea în cadrul programului de Studii de Gen și Sexualitate. Decizia a fost sprijinită de Harvard Gender and Sexuality Caucus, scrie NYPost.

Khubchandani este cunoscut atât în mediul academic, cât și în scena artistică, prin personajul său de drag queen, „LaWhore Vagistan”, pe care îl integrează frecvent în activitatea sa didactică. Acest alter ego, creat în urmă cu peste un deceniu, a inspirat chiar și un videoclip muzical intitulat Sari.

Într-un interviu publicat de Johns Hopkins University Press în 2015, Khubchandani explica originile acestui nume de scenă: „Am ales ‘LaWhore’ pentru că familia mea își are rădăcinile în Pakistan, iar Lahore este un oraș important de acolo. Cât despre ‘Vagistan’, este modul meu de a descrie subcontinentul ca pe un spațiu unit și divers.”

Cursurile de la Harvard

Potrivit anunțului oficial, profesorul va susține două cursuri pe parcursul a două semestre. În toamnă Queer Ethnography, iar în primăvară RuPaulitics: Drag, Race, and Desire, un curs axat pe analiza fenomenului cultural și politic al emisiunii TV RuPaul’s Drag Race.

Contribuții academice

Pe lângă activitatea artistică, Khubchandani este autorul mai multor volume, printre care Decolonizing Drag and Ishtyle: Accenting Gay Indian Nightlife. În această toamnă urmează să publice o nouă carte, Lessons in Drag: A Queer Manual for Academics, Artists, and Aunties.

2,4 miliarde de dolari deblocate pentru Harvard

Anunțul despre noua colaborare vine la scurt timp după ce administrația americană a deblocat 2,4 miliarde de dolari în granturi federale pentru Harvard, sumă condiționată de lansarea unor programe de tip școală tehnică în cadrul instituției.

Harvard nu a emis încă un comentariu oficial suplimentar legat de numirea profesorului Khubchandani.