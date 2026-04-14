Hipopotamii lui Escobar din Columbia au făcut atât de mulți pui încât autoritățile nu mai știu ce să facă cu ei și au decis să-i vâneze

Pablo Escobar a importat patru exemplare de hipopotam în anii 1980, când își făcea o grădină zoologică privată la Hacienda Nápoles FOTO:Getty Images/ Hepta

Autoritățile columbiene au aprobat un plan prin care zeci de hipopotami, descendenți din animalelor aduse în țară în anii 1980 de Pablo Escobar, vor fi vânați și eutanasiați. Decizia a fost luată după ce aceste animale sălbatice au alungat speciile native și i-au pus în pericol pe locuitorii din zonă.

Ministrul mediului, Irene Vélez, a declarat că decizia a fost luată întrucât alte metode de control al populației au fost costisitoare și ineficiente, inclusiv sterilizarea unor animale sau mutarea lor în grădini zoologice. Vélez a spus că până la 80 de hipopotami vor fi vizați de această măsură. Nu a precizat când va începe vânătoarea, relatează The Guardian.

„Dacă nu facem acest lucru, nu vom putea controla populația”, a spus Vélez. „Trebuie să luăm această măsură pentru a ne proteja ecosistemele”.

Columbia este singura țară din afara Africii care are o populație de hipopotami în sălbăticie, fiind descendenții celor patru exemplare importate de Escobar în anii 1980, când acesta își făcea o grădină zoologică privată la Hacienda Nápoles, o imensă proprietate din valea râului Magdalena.

Un studiu publicat de Universitatea Națională din Columbia a estimat că aproximativ 170 de hipopotami trăiau în libertate în țară în 2022.

Recent, hipopotamii au fost observați în zone aflate la mai mult de 100 km nord de proprietatea unde Escobar a introdus inițial aceste animale acvatice.

Autoritățile de mediu din Columbia spun că aceste mamifere mari reprezintă o amenințare pentru locuitorii care le-au întâlnit pe terenuri agricole și în râuri. De asemenea, ele concurează pentru hrană și spațiu cu speciile locale, cum ar fi lamantinii de râu.

În ciuda provocărilor de mediu, hipopotamii au devenit și o atracție turistică, locuitorii satelor din jurul Hacienda Nápoles oferind tururi de observare a hipopotamilor și vânzând suveniruri tematice.

Hipopotamii sunt, de asemenea, una dintre principalele atracții ale proprietății Nápoles, care a fost confiscată de guvernul columbian odată cu preluarea bunurilor lui Escobar. În prezent, aceasta funcționează ca un parc tematic, cu piscine, tobogane cu apă și o grădină zoologică ce include și alte specii africane.

Activiștii pentru drepturile animalelor din Columbia s-au opus mult timp propunerilor de eutanasiere a hipopotamilor, susținând că aceștia merită să trăiască și adăugând că abordarea problemei prin violență oferă un exemplu negativ pentru o țară care a trecut prin decenii de conflict intern.

Andrea Padilla, senator și activist pentru drepturile animalelor, care a contribuit la elaborarea unei legi împotriva coridelor în Columbia, a descris planul de eliminare a hipopotamilor drept o decizie „crudă” și a acuzat oficialii guvernamentali că încearcă să aleagă cea mai ușoară soluție.

„Uciderile și masacrele nu vor fi niciodată acceptabile”, a scris Padilla pe X. „Acestea sunt creaturi sănătoase care sunt victimele neglijenței” autorităților.

În ultimii 12 ani, perioadă care a cuprins trei administrații prezidențiale diferite, Columbia a încercat să sterilizeze o parte dintre hipopotami pentru a reduce populația acestora. Însă aceste inițiative au avut un impact limitat, din cauza costurilor ridicate asociate capturării acestor animale periculoase și efectuării intervențiilor chirurgicale.