Imagini cu muncitori indieni care poartă camere pe cap stârnesc îngrijorare. Fără să știe, ar antrena roboți AI care să-i înlocuiască

Unele companii din India îi obligă pe muncitori să poarte camere pe cap pentru a înregistra activitatea pe care o desfășoară FOTO: captura video X/ Tansu Yegen

O serie de videoclipuri care circulă în această perioadă pe rețelele sociale sugerează că unele companii din India îi obligă pe muncitori să poarte camere pe cap pentru a înregistra activitatea pe care o desfășoară și a antrena astfel agenți AI.

Automatizarea este o parte esențială a strategiei de afaceri moderne, însă ascensiunea inteligenței artificiale a accelerat automatizarea până la un nivel la care niciun loc de muncă nu mai pare sigur, indiferent cât de talentat sau calificat este cineva. Persoanele care desfășoară muncă fizică păreau mai relaxate în privința riscului ca roboții să le ia locurile de muncă, dar dacă cele mai recente teorii care circulă pe internet sunt adevărate, nici aceste joburi nu mai sunt în siguranță.

La începutul acestei luni, clipuri cu muncitori dintr-o fabrică de confecții din India au devenit virale online, relatează India Today. Acestea îi arătau pe muncitori operând mașini de cusut, însă exista un detaliu neobișnuit - toți purtau camere montate pe cap.

Workers in Indian factories are using head-mounted cameras to record hand movements for AI training systems so they can be replaced by robots ? pic.twitter.com/pT98QuVY1Z — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 12, 2026

Deși nicio instituție media nu a reușit să confirme acest lucru, teoria principală privind aceste camere montate pe cap este că ele sunt concepute pentru a înregistra mișcările muncitorilor, astfel încât companiile să poată folosi imaginile pentru a antrena roboți alimentați de inteligență artificială, care în cele din urmă îi vor înlocui.

„Primul pas: îi faci pe oameni să lucreze ca niște roboți; al doilea pas: îi faci pe oameni să îi învețe pe roboți cum să lucreze ca niște roboți; al treilea pas: concediezi toți oamenii și lași roboții să lucreze”, a scris o persoană pe X.

„Își sapă singuri groapa”, a comentat altcineva.

„Întrucât camerele captează exact ceea ce vede muncitorul, inclusiv mișcările mâinilor, coordonarea și execuția sarcinilor, se creează un set de date bogat din care mașinile pot învăța”, speculează India Today. „În loc să se bazeze pe instrumente costisitoare de captare a mișcării, companiile ar putea folosi această perspectivă a ochiului uman pentru a-i învăța pe roboți cum să execute acțiuni complexe, pur și simplu observând și imitând”, mai spune sursa citată.

Pe lângă îngrijorările legate de pierderea locurilor de muncă în masă, unii au susținut că, dacă teoria se dovedește adevărată, modul în care companiile procedează ar putea avea implicații etice, pentru că mulți dintre muncitori probabil nu își dau seama că, în esență, se fac pe ei înșiși inutili.