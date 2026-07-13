Imagini cum nu s-au mai văzut până acum în Crimeea. Plajele sunt pustii, un milion de călătorii au fost anulate. Rusia anunță măsuri

Imagini apărute în această săptămână pe rețelele sociale arată plaje aproape pustii în Crimeea, în plin sezon estival. FOTO Colaj X The Ukrainian Review

Imagini apărute în această săptămână pe rețelele sociale arată plaje aproape pustii în Crimeea, în plin sezon estival. În contextul în care atacurile ucrainene au afectat grav turismul din peninsula anexată, Guvernul Rusiei a alocat peste 4,3 miliarde de ruble pentru a sprijini angajații și companiile din domeniu, după anularea a aproximativ un milion de călătorii, scrie The Moscow Times.

Guvernul Rusiei a alocat din fondul de rezervă peste 4,3 miliarde de ruble pentru sprijinirea sectorului turistic din Crimeea și din Sevastopol. Banii vor ajunge la angajații a peste 4.600 de companii din domeniu, care s-ar afla „într-o situație dificilă” din cauza atacurilor armatei ucrainene, a anunțat Guvernul rus.

? Occupied Crimea. Almost deserted beaches at the height of the tourist season amid a gasoline collapse, most gas stations closed. pic.twitter.com/omZKTrWJl8 — The Ukrainian Review (@UkrReview) July 11, 2026

Din suma totală, 3,7 miliarde de ruble vor fi direcționate către Crimeea, iar 584,5 milioane de ruble către Sevastopol.

Potrivit Asociației Turoperatorilor din Rusia, până la sfârșitul lunii iulie au fost anulate aproximativ un milion de călătorii în Crimeea și Sevastopol. Organizația estimează că valoarea rezervărilor anulate se ridică la 20-25 de miliarde de ruble, dintre care 5-7 miliarde de ruble reprezintă pierderile turoperatorilor. Asociația a cerut guvernului să acorde firmelor de turism și hotelurilor din Crimeea amânări pentru îndeplinirea obligațiilor față de turiști, dar și pentru plata taxelor și a contribuțiilor de asigurări.

La sfârșitul lunii mai, Crimeea s-a confruntat cu o criză de combustibil, pe fondul atacurilor intense ale forțelor ucrainene asupra rutelor de aprovizionare ale peninsulei și asupra rafinăriilor rusești. La 26 iunie, autoritățile au instituit stare de urgență. Pe 6 iulie, întreaga peninsulă a rămas fără electricitate în urma atacurilor ucrainene asupra unor stații de transformare, iar ulterior au apărut și probleme grave cu alimentarea cu apă.

Potrivit autorităților ruse, problemele legate de furnizarea energiei electrice și a apei continuă. La 12 iulie, nu era curent în orașele Armiansk, Djankoi și Krasnoperekopsk, în raioanele cu aceleași nume, dar și în raioanele Nijnegorski și Cernomorski. În Alușta au fost introduse programe de întrerupere a alimentării cu energie. Restricții sunt în vigoare și în Simferopol, Ialta, Sudak, Evpatoria, Saki, precum și în raioanele Simferopol, Bahcisarai și Saki. Alimentarea cu apă este complet oprită în Alușta, Armiansk, Evpatoria, Krasnoperekopsk, Razdolnoe, Sudak și Starîi Krîm.

Pe fondul crizei de combustibil și al întreruperilor de electricitate și apă, locuitorii Crimeei se confruntă și cu lipsa unor produse, printre care zahăr, hrișcă, orez, făină și sare. Unele supermarketuri au limitat vânzarea produselor alimentare de bază la cel mult trei bucăți de persoană. Prețul benzinei a urcat la 185 - 200 de ruble pe litru la stațiile de alimentare, iar pe piața neagră aceasta se vinde cu 250 - 400 de ruble pe litru.

La 24 iunie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat începerea unei operațiuni în Crimeea menite să forțeze Rusia să accepte pacea. Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că obiectivul este izolarea peninsulei.

La sfârșitul lunii iunie, la ieșirea din Crimeea s-a format o coloană de aproximativ 2.000 de mașini, iar legăturile feroviare cu Rusia au fost reduse la jumătate. În această săptămână, pe rețelele sociale au apărut imagini cu plaje locale aproape goale.