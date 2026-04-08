În Brazilia, cuplurile separate vor primi custodia comună a animalelor

Publicat la 14:50 08 Apr 2026 Modificat la 14:50 08 Apr 2026

În Brazilia, cuplurile separate vor putea obține custodia comună a animalelor lor de companie prin mijloace legale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În Brazilia a fost adoptată o nouă lege privind animalele de companie. Judecătorul va decide custodia și costurile în caz de litigiu în cuplurile care se despart.

În Brazilia, cuplurile separate vor putea obține custodia comună a animalelor lor de companie prin mijloace legale, în baza unei noi legi care recunoaște rolul tot mai mare al animalelor de companie în viața de familie.

Legea, relatează Ansa, prevede că, în absența unui acord între părți, un judecător va stabili termenii custodiei comune și distribuirea echitabilă a costurilor de întreținere a animalului. Legea se va aplica cazurilor în care câinele sau pisica și-a petrecut cea mai mare parte a vieții cu cuplul.

Cazurile care implică cazier judiciar sau violență domestică sunt excluse de la custodia comună. Măsura provine, de asemenea, din creșterea numărului de litigii legate de animalele de companie în instanțele braziliene și, potrivit Parlamentului, reflectă schimbările sociale din ultimii ani.

Potrivit Instituto Pet Brasil, în Brazilia trăiesc aproximativ 160 de milioane de animale de companie, un număr care confirmă importanța tot mai mare a sectorului și legătura emoțională dintre familii și animale.