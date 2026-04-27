În Rusia a mai murit în condiții misterioase un manager de top, de data aceasta la pescuit. Cine a fost Serghei Loiter

Serghei Loiter avea 42 de ani FOTO: Yandex

Șirul de decese ale managerilor de top și oamenilor de afaceri, care a cuprins Rusia la scurt timp după începutul războiului cu Ucraina, continuă.

Serghei Loiter, de 42 de ani - care între 2022 și 2024 a ocupat funcția de director comercial al „Yandex”, iar în ultimii doi ani a lucrat la „Yango”, în divizia internațională a gigantului rus de internet - s-a înecat în timpul unei partide de pescuit pe Volga, in apropiere de Volgograd, potrivit The Moscow Times, care citează surse locale.

Corpul lui Loiter a fost identificat printre trei pescari decedați, a căror dispariție a fost semnalată la sfârșitul săptămânii trecute. Împreună cu Loiter erau dezvoltatorul imobiliar din Volgograd Serghei Nazarov și șoferul personal al omului de afaceri, Igor Prohorov. Trupul lui Nazarov nu a fost recuperat până acum.

Trupul lui Prohorov a fost găsit primul. „La victimă au fost descoperite traumatisme la nivelul capului. Se presupune că s-au răsturnat ori s-au lovit de ceva”, a declarat o sursă pentru V1.ru.

Loiter a devenit astfel cel puțin al 20-lea manager de top care a murit în Rusia în circumstanțe misterioase, după începutul războiului din Ucraina. În septembrie anul trecut, a fost descoperit fără cap corpul directorului general al companiei de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu „K-Potash Service”, Alexei Sinițîn; în august a murit Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al „Uralkali”, apoi a venit vestea morții lui Mihail Kenin, fondatorul și principalul acționar al grupului „Samolet”, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Rusia. Cauzele morții lor sunt, în continuare, necunoscute.

Vârful acestor decese misterioase a avut loc în 2022: în ianuarie, într-un complex rezidențial de lux din regiunea Leningrad, a fost găsit mort Leonid Șulman, în vârstă de 60 de ani, șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”; o lună mai târziu, într-un apartament din Moscova au fost găsite cadavrele lui Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al Gazprombank, precum și ale soției și fiicei sale.

În iulie 2022, într-un complex de vile de lux „Morskie Terrasy”, lângă Golful Finlandei, a fost găsit corpul lui Iuri Voronov, în vârstă de 61 de ani, director general al companiei de transport „Astra Shipping”, care lucra inclusiv la contracte arctice ale „Gazprom”. El a murit în urma unui împușcături în cap.

În toamna anului 2022, Ravil Maganov, în vârstă de 67 de ani, președintele consiliului de administrație al „Lukoil”, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central al Administrației Prezidențiale din Moscova. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, în vârstă de 66 de ani, a murit un an mai târziu din cauza unei „insuficiențe cardiace acute”. În martie 2024, la vârsta de 53 de ani, a murit vicepreședintele „Lukoil”, Vitali Robertus. Cauzele și circumstanțele morții nu au fost făcute publice de companie.

De asemenea, în 2022, Serghei Protosenea, fost manager de vârf al „Novatek”, a fost găsit împușcat într-o vilă din Spania; Alexandr Tiuliakov, manager al diviziei financiare a „Gazprom”, a fost găsit mort în garajul casei sale de lângă Sankt Petersburg.

Pavel Pcelnikov, director de comunicare al „Digital Logistics” (Căile Ferate Ruse), a fost găsit cu semne de suicid pe balconul apartamentului său din Moscova. Fondatorul „Vladimirsky Standard”, Pavel Antov, a căzut de la fereastra unui hotel din India, iar Ivan Peciorin, director al Corporației pentru Dezvoltarea Extremului Orient și Arcticii, a căzut de pe o ambarcațiune în timpul unei plimbări în apropierea insulei Russki.

În februarie 2023, în casa sa din regiunea Moscovei, pe autostrada Rublevo-Uspenskoe, a fost găsit mort Veaceslav Rovneyko, coproprietar al companiei belgiene de trading petrolier Nafta (B) N.V. și director general al Uniunii Interregionale a Combustibililor. În același an, vicepreședinta „Loko-Bank”, Kristina Baikova, a căzut de la fereastră după o petrecere, iar prim-adjunctul directorului „Yakutskenergo”, Igor Șkurko, a fost găsit mort într-un centru de detenție preventivă din Iakuțk.

În octombrie 2024, la Moscova, fostul director adjunct al „Norilsk Nickel”, Mihail Rogaciov, a căzut de la fereastra apartamentului său. În iulie 2025, vicepreședintele „Transneft”, Andrei Badalov, a căzut de la etajul 17 al unei clădiri de pe șoseaua Rubliovka din Moscova.