În SUA a fost lansată o aplicaţie care îţi permite “să apelezi video“ persoanele decedate. Poţi vorbi şi cu Shakespeare

Un start-up din Los Angeles, SUA, a lansat o aplicaţie care îţi permite să “să apelezi video“ persoanele decedate. Doar trei minute de filmări cu o persoană sunt suficiente pentru a crea un avatar capabil să îi însoţească pe cei care nu pot trece peste pierderea unui apropiat. Aplicaţia oferă apeluri şi cu Shakespeare sau regina Elisabeta.

Aplicaţia, numită “2wai“, a fost lansată cu un videoclip, bazat pe povestea unei femei însărcinate care discută printr-o convorbire video cu mama ei decedată. Bebelușul care se naște, ulterior va folosi același avatar al bunicii sale pentru a asculta povești și a discuta cu ea când se întoarce de la școală. Apoi același băiat, acum adult, o anunță pe bunica sa decedată că va deveni străbunică.

În videoclip, „Bunica Ai” îl însoțește pe micuțul Charlie de-a lungul vieții sale prin apeluri video false, iar acesta nu pare să comunice cu o persoană care nu mai există, ci cu o bunică care locuiește departe. În ultimele secunde ale videoclipului, un Charlie, acum adult, îi arată ecografia fiului său bunicii digitale, relatează La Stampa.

Protagonistul este interpretat de Calum Worthy, un actor canadian care a trecut de pe platourile de filmare de la Disney Channel (Austin & Ally) la co-fondator al acestei afaceri. „Trei minute pot dura o veșnicie”, se arată în videoclip: așa cum demonstrează bunica digitală, durează doar câteva momente pentru a configura un avatar care va putea „rămâne aproape” de cei dragi, chiar și după ce au trecut în neființă.

Când vine vorba despre pierderea unei persoane apropiate și inteligență artificială, în ultimii ani au apărut diverse aplicaţii şi invenţii, de la site-uri pe interent care animă fotografiile decedaților până la holograme ale cântăreților decedați pe scenele concertelor.

Pentru fanii serialelor TV, este imposibil să nu se gândească la episodul „Be Right Back” din serialul Black Mirror, în care o femeie încearcă să umple golul durerii cumpărând o replică a soțului ei, reconstituită folosind urmele sale digitale.

Federica Nardi, profesoară de IA generativă la Universitatea Niccolò Cusano de la Roma, trage însă un semnal de alarmă: „În toate acestea, există o respingere extremă a morții, tipică societății noastre occidentale. Durerea face parte din viața umană. Dacă respingem moartea în acest fel, ne distanțăm de posibilitatea de a trăi cu acea rană, care este și ceea ce rămâne din faptul că ai iubit pe cineva.”

Aplicația oferă, de asemenea, tutori pentru lecții private, antrenori personali, astrologi și chiar apeluri video cu Shakespeare sau Regina Elisabeta.