Înainte și după. „Era un oraș fantomă”. Cum arată acum minaretul al-Hadba și clădiri istorice din Mosul, pe care ISIS le distrusese

Emblematicul minaret înclinat Al-Hadba se înalţă din nou la Mosul, un simbol al salvării patrimoniului metropolei irakiene, redus la ruine în timpul luptelor împotriva jihadiştilor grupării Statul Islamic, care făcuseră din oraş bastionul lor. Minaretul face parte din moscheea istorică Al-Nouri, unde fostul lider al grupării SI, Abu Bakr al-Bagdadi, şi-a proclamat „califatul” în iulie 2014, transformând în ruine zone întregi din Irak şi Siria.

Fotograful din Mosul Ali al-Baroodi își amintește oroarea pe care a simțit-o când a ajuns pentru prima dată în zonă, la scurt timp după ce luptele s-au încheiat în vara lui 2017. El a văzut în ruine minaretul al-Hadba, care fusese emblematic pentru Mosul de sute de ani.

„Era ca un oraș fantomă”, spune el. „Cadavre de jur împrejur, un miros groaznic și scene oribile în oraș și orizonul fără minaretul Hadba. Nu era orașul pe care l-am cunoscut - a fost ca o metamorfoză - nu mi-am imaginat-o nici măcar în cele mai grave coșmaruri ale noastre. Câteva zile după aceea nu am mai putut vorbi, mi-am pierdut vocea. Mi-am pierdut mințile", a povestit el pentru BBC.

Al-Hadba şi Al-Nouri este printre monumentele restaurate cu sprijinul UNESCO, care lucrează de cinci ani la reabilitarea patrimoniului marelui oraş din nordul Irakului.

"Minaretul Al-Hadba de astăzi, supranumit „cocoşatul”, este o copie fidelă a ceea ce a fost, construit cu aceleaşi cărămizi", spune Abdallah Mahmoud de la departamentul irakian de antichităţi. "Al-Hadba este identitatea noastră. Restaurarea ei înseamnă restaurarea identităţii oraşului".

Panta sa a fost păstrată la 160 cm, exact aşa cum era în anii 1960. Fundaţiile sale au fost însă consolidate pentru a preveni cedarea progresivă observată de la construirea sa în secolul al XII-lea. "Interiorul minaretului a necesitat 96.000 de cărămizi noi, dar am reutilizat 26.000 de cărămizi vechi pentru exterior", a explicat Mahmoud. Cu două zile înainte de terminarea lucrărilor, sute de muncitori erau încă ocupaţi în jurul moscheii Al-Nouri, lucrând coloane, cupolă şi curte.

Mihrab-ul, nişa care indică credincioşilor direcţia Mecca, a fost în mare parte restaurat cu pietrele sale originale, însă minbar-ul, de unde imamul îşi pronunţă predica, şi-a pierdut majoritatea componentelor sale originale.

Imad Zaki, fostul muezin al moscheii, contemplă locul în fiecare zi. "Astăzi, poţi simţi spiritualitatea. Este ca şi cum sufletele noastre şi-au găsit în sfârşit liniştea", spune bărbatul în vârstă de 52 de ani.

Distruse în iunie 2017 în timpul luptei împotriva SI, moscheea şi minaretul au fost capcană înainte de retragerea jihadiştilor, potrivit autorităţilor irakiene.

Oraşul vechi din Mosul a fost distrus 80%, iar peste 12.000 de tone de moloz au fost îndepărtate din principalele situri ale proiectului de reabilitare UNESCO, care include în special bisericile Al-Tahira şi Our Lady of the Hour şi 124 de case istorice.

Biserica Al-Tahira, inaugurată în 1862, şi-a recăpătat arcadele, stâlpii sculptaţi şi vitraliile colorate.

În timpul restaurării sale, muncitorii au descoperit o pivniţă subterană şi borcane mari care au fost folosite cândva pentru depozitarea vinului. Un tavan de sticlă permite acum vizitatorilor să privească în interior.

Scopul proiectului este de a restaura monumentele emblematice "şi de a readuce viaţa" în Mosul”, explică Maria Acetoso, manager de proiect la biroul UNESCO din Irak.

Mosul "arăta ca un oraş fantomă când am ajuns în 2019. Cinci ani mai târziu, schimbarea este uriaşă", spune ea.

Siturile restaurate vor fi inaugurate de autorităţile irakiene în următoarele săptămâni.

Dar, deşi viaţa s-a reluat în cafenele şi pe străzi, oraşul poartă încă cicatricile luptelor.

Pe străduţele istorice, casele ruinate afişează inscripţia "sigur", indicând faptul că au fost curăţate de mine. Dar ferestrele sparte şi pereţii crăpaţi sunt mărturia exilului proprietarilor, în special al creştinilor, care nu s-au mai întors.

Mohammed Kassem, 59 de ani, şi-a reconstruit casa. Mosul încă "are nevoie de multe" pentru a redeveni ceea ce a fost, subliniază el. Oraşul "are nevoie de oamenii săi (...) creştinii să se întoarcă. Locul lor este aici".

În faţa moscheii Al-Nouri, Saad Mohammed, în vârstă de 65 de ani, speră, de asemenea, la întoarcerea vizitatorilor.

În ciuda nostalgiei sale pentru ceea ce s-a pierdut, un zâmbet îi luminează faţa la vederea minaretului. "Într-o zi, am deschis fereastra şi am văzut steagul negru al EI pe Al-Hadba", îşi aminteşte el. "Astăzi, se ridică din nou, împreună cu moscheea şi bisericile. Acum ne simţim în siguranţă".