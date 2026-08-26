India a lansat cel mai puternic tren pe hidrogen din lume: A parcurs deja 6.000 km și a redus emisiile de carbon cu peste 36.444 kg

Namo Green Rail, primul tren cu hidrogen din India și cel mai puternic din lume, la lansare în iulie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Primul tren alimentat cu hidrogen din India, inaugurat luna trecută de prim-ministrul Narendra Modi, atinge noi recorduri în fiecare zi. Potrivit celor mai recente informații furnizate de Indian Railways, trenul pe hidrogen, care este și cel mai puternic din lume, a parcurs deja aproximativ 6.000 de kilometri.

Primul tren pe hidrogen din India, Namo Green Rail, este format din 10 vagoane și poate transporta 2.600 de pasageri. Acesta circulă între Jind și Sonipat, în Haryana, cu o viteză maximă de operare de 75 km/h, deși trenul a fost proiectat să atingă 110 km/h, potrivit Times of India.

Hidrogenul este utilizat deoarece este considerat unul dintre cele mai curate tipuri de combustibil disponibile în prezent. Trenurile alimentate cu hidrogen funcționează silențios, nu produc emisii directe și pot contribui la reducerea dependenței de motorină.

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De ce este trenul pe hidrogen din India atât de special

India s-a alăturat acum unui număr restrâns de țări care au dezvoltat trenuri alimentate cu hidrogen.

În prezent, doar un număr limitat de țări operează sau testează trenuri pe hidrogen. Germania a fost prima țară care a introdus trenuri pe hidrogen pentru transportul comercial de pasageri.

Și China a introdus astfel de trenuri, iar India s-a alăturat acum acestui grup restrâns de țări care operează servicii feroviare de pasageri alimentate cu hidrogen.

Franța și Italia se află în proces de introducere a acestor servicii, în timp ce Japonia, Statele Unite, Marea Britanie și Coreea de Sud se află în mare parte în etapa proiectelor-pilot sau a demonstrațiilor.

Cele mai multe trenuri pe hidrogen din lume au două sau trei vagoane pentru pasageri. Prin comparație, trenul Indiei are 10 vagoane, ceea ce îl face cel mai lung tren pe hidrogen aflat în prezent în exploatare.

Este, de asemenea, unul dintre cele mai puternice trenuri alimentate cu hidrogen din lume, având un sistem de propulsie de 3.200 CP.

De ce este important proiectul trenului pe hidrogen al Indiei

Trenurile pe hidrogen sunt importante deoarece, deși 99% din rețeaua feroviară a Indiei este deja electrificată, acestea pot contribui la oferirea unei alternative de transport mai ecologice în zonele izolate.

Astfel de trenuri sunt potrivite în special pentru sectoarele de cale ferată unde electrificarea este dificilă. Acest lucru ar putea transforma trenurile pe hidrogen într-o opțiune pentru rute îndepărtate și de patrimoniu, precum Kalka–Shimla, unde ar putea reprezenta o alternativă de mobilitate ecologică.

Proiectul se remarcă din mai multe motive, pe lângă faptul că este primul tren alimentat cu hidrogen din India. Proiectarea, ingineria și integrarea sistemelor au fost realizate integral în India, demonstrând capacitățile țării în domeniul ingineriei feroviare.

Research Designs and Standards Organisation (RDSO), Integral Coach Factory (ICF) și Medha Servo Drives au colaborat la fabricarea și testarea extinsă a trenului.

Proiectul Indiei de a ajunge la emisii net-zero până în 2030

Trenurile pe hidrogen fac parte din proiectul Indiei de a ajunge la emisii net-zero până în 2030, deși contribuția lor inițială este estimată să rămână limitată.

Noul tren emite doar vapori de apă ca produs secundar, ceea ce îl face una dintre cele mai curate tehnologii de propulsie pentru trenuri. Reducerea emisiilor este deja semnificativă. Un tren convențional de tip DEMU produce aproximativ 6,074 kg de emisii echivalent CO₂ pentru fiecare kilometru parcurs.

Potrivit Indian Railways, trenul alimentat cu hidrogen a dus la o reducere estimată de aproximativ 36.444 kg, adică aproape 36 de tone, de emisii echivalent CO₂.

Pilele de combustie cu hidrogen aflate la bordul trenului generează electricitate pentru tracțiune. Acest lucru se realizează prin combinarea hidrogenului cu oxigenul, iar vaporii de apă și căldura sunt produsele secundare ale procesului.

Prin această tehnologie, trenul își reduce dependența de combustibilii convenționali și oferă o opțiune mai curată și mai sustenabilă pentru transportul feroviar.

Cât costă călătoria cu trenul pe hidrogen

Mai mult decât atât, noua tehnologie feroviară a fost introdusă fără majorarea tarifelor pentru pasageri.

Biletele au aceleași prețuri ca în cazul serviciilor DEMU obișnuite, tarifele variind între 10 și 25 de rupii.

Operațiunile trenului pe bază de pile de combustie cu hidrogen sunt susținute de o instalație de stocare și realimentare cu hidrogen, dezvoltată în India și amplasată la Jind.

Operarea cu succes a trenului pe hidrogen de pe ruta Jind–Sonipat reprezintă un pas către o infrastructură feroviară mai curată și mai ecologică în India. Proiectul demonstrează, de asemenea, potențialul tehnologiei pe bază de hidrogen de a juca un rol în dezvoltarea viitoare a unui sistem feroviar sustenabil în această țară.