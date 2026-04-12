Înșelătoria care îi vizează pe utilizatorii iPhone: „Vă vor fi șterse fotografiile”. Cum funcționează falsele alerte iCloud

Înșelătoria este greu de sesizat tocmai pentru că mesajele false pot coincide în timp cu notificări autentice de la Apple. sursa foto: Getty

O escrocherie care imită mesajele oficiale Apple face ravagii printre utilizatorii de iPhone și iPad. Victimele primesc e-mailuri alarmiste care îi anunță că spațiul de stocare iCloud este plin și că, dacă nu plătesc imediat, toate fotografiile și documentele le vor fi șterse. În realitate, linkurile din aceste mesaje duc către site-uri false, create pentru a fura date bancare și informații personale, scrie The Guardian.

Scenariul este familiar: de ceva vreme, primești notificări reale de la Apple care te anunță că „spațiul de stocare iCloud este aproape plin”. Ai rezistat tentativelor companiei de a te convinge să plătești cel puțin câțiva euro pe lună pentru mai mult spațiu.

Și atunci apare, în inbox, un mesaj care pare să confirme cele mai rele temeri: contul ți-a fost blocat, iar fotografiile și filmările vor fi șterse în curând. Pentru a le salva, trebuie să faci upgrade imediat.

A doua zi vine un al doilea e-mail: pentru că nu ai reacționat, dacă nu iei măsuri de urgență, toate datele tale vor fi șterse la o dată precisă.

Ambele mesaje conțin un buton prin care poți „face upgrade” la spațiul de stocare. Numai că totul este o înșelătorie. În spatele acestor e-mailuri amenințătoare nu se află Apple, ci escroci care încearcă să te convingă să apeși pe un link malițios.

Cum funcționează capcana

Linkul te duce către o pagină care seamănă cu o platformă oficială, dar care este, de fapt, un site de phishing – adică un site-capcană, creat special pentru a fura date bancare și personale. Dacă introduci datele cardului sau efectuezi o plată, criminalii pot încerca să-ți fure (mai mulți) bani sau îți pot revinde informațiile altor rețele de infractori, pe „dark web”.

Înșelătoria este greu de sesizat tocmai pentru că mesajele false pot coincide în timp cu notificări autentice de la Apple, care te anunță, într-adevăr, că ai rămas fără spațiu și te invită să cumperi mai mult.

„Fiecare utilizator Apple trebuie să știe de această înșelătorie extrem de nocivă care circulă în prezent”, a avertizat recent organizația britanică de protecție a consumatorilor „Which?”, într-o postare pe Facebook.

Cum arată mesajele-capcană

Există numeroase variante ale acestei scheme. Un e-mail analizat de The Guardian are drept subiect: „V-am blocat contul! Fotografiile și filmările dumneavoastră vor fi șterse pe (dată)”. Mesajul este intitulat „Alertă stocare iCloud” și continuă: „Limita de stocare a fost atinsă… Contul dumneavoastră iCloud a atins capacitatea maximă de stocare”.

O altă variantă anunță: „Metoda dumneavoastră de plată a expirat! Serviciul dumneavoastră cloud a fost dezactivat”.

Există și versiuni mai puțin alarmiste – de exemplu, un e-mail cu titlul „Plata pentru reînnoirea stocării Cloud a eșuat”.

În aproape toate cazurile, mesajul conține un buton prin care utilizatorul este invitat să-și „actualizeze” metoda de plată sau să-și „gestioneze” spațiul de stocare.

Dacă victima nu reacționează, escrocii strâng șurubul prin e-mailuri de tip „avertisment final”. Unul dintre acestea are subiectul: „Am încercat să vă contactăm de mai multe ori, dar nu am primit niciun răspuns. Dacă nu rezolvați situația astăzi, toate datele dumneavoastră vor fi șterse definitiv pe (dată), inclusiv fotografiile și filmările”.

Semnele care dau de gol înșelătoria

Ca în cazul multor escrocherii, adresa de e-mail a expeditorului pare, de multe ori, ciudată. Domeniul – partea care vine după simbolul @ - arată suspect. Unele mesaje menționează Ecuadorul sau includ terminația „.biz.ua”, care trimite, de regulă, la domenii ucrainene de afaceri. Or, Apple are sediul în California, iar sediul european în Irlanda.

Un alt semnal de alarmă: greșelile de ortografie și de gramatică. Un e-mail analizat de jurnaliști avea titlul formulat incorect gramatical – o greșeală pe care o companie precum Apple nu ar fi făcut-o niciodată.

Ce să faci dacă primești un astfel de mesaj

Șterge mesajul sau ignoră-l. Nu apăsa pe niciun link.

Dacă ai apăsat deja pe link, nu introduce date personale.

În Marea Britanie, mesajele de tip phishing pot fi raportate la [email protected]. E-mailurile care se dau drept iCloud pot fi trimise la [email protected] sau [email protected].

Dacă ai introdus deja datele cardului, contactează imediat banca.

Cum verifici corect spațiul de stocare iCloud

Situația reală a contului tău poate fi verificată direct din telefon, în câteva secunde, fără să apeși vreodată pe un link dintr-un e-mail. Pe iPhone, intri în Setări, apoi accesezi secțiunea iCloud. Dacă spațiul este într-adevăr plin și vrei să cumperi mai mult, apeși butonul „Upgrade” – iar Apple, cea reală, îți va prelua cu bucurie plata.