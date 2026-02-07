Insula longevității, locul unde majoritatea localnicilor trăiesc peste 100 de ani. Cu ce se hrănesc și ce este diferit la ei

Explicația longevității din Okinawa stă în conceptul de ikigai, care se poate traduce prin „motivul pentru care merită să te ridici din pat dimineața”. Foto: Getty Images

Să faci sport la 95 de ani? Să cultivi legume la 100? Pentru locuitorii insulei Okinawa, astfel de lucruri sunt cât se poate de normale. Nu întâmplător, această insulă din sudul Japoniei este cunoscută drept „insula longevității”. Secretul pare surprinzător de simplu și poartă un nume: ikigai.

Pe Okinawa trăiesc unii dintre cei mai vârstnici și, totodată, cei mai fericiți oameni din lume, potrivit blick.ch. Jurnalistul și autorul american Dan Buettner observa încă din 2005, într-un reportaj publicat de National Geographic, că aici întâlnești frecvent femei care practică agricultura de peste 100 de ani sau maeștri sushi trecuți de 90. Longevitatea, dar mai ales starea de mulțumire, par să facă parte din viața de zi cu zi.

În apropierea satului Ogimi, din nordul insulei, se spune că există chiar o piatră inscripționată cu un mesaj plin de umor: „La 80 de ani ești încă tânăr. Dacă strămoșii te cheamă la cer la 90, roagă-i să mai aștepte până la 100, abia atunci poți lua în considerare invitația.”

Ikigai, motivul pentru care merită să te trezești dimineața

Explicația longevității din Okinawa stă în conceptul de ikigai, care se poate traduce prin „motivul pentru care merită să te ridici din pat dimineața” sau, mai simplu, „ceea ce dă sens vieții”. În ultimii ani, această filozofie japoneză a stârnit un interes uriaș în întreaga lume.

Au apărut numeroase cărți și ghiduri care încearcă să descifreze acest mod de a trăi. Socioloaga și cercetătoarea în domeniul îmbătrânirii Sabina Misoch, de la Universitatea de Științe Aplicate din Elveția de Est, a studiat îndeaproape fenomenul din Okinawa. Ea subliniază că ikigai nu este un simplu trend exotic, ci un model de viață din care societățile occidentale ar putea învăța multe.

O atitudine orientată spre viitor

Ikigai înseamnă sentimentul că ai o viață valoroasă, că deții controlul asupra propriei existențe și că faci parte dintr-o comunitate, nu doar în prezent, ci și în viitor. Este o atitudine care te îndeamnă să privești înainte, zi după zi.

Acest lucru este esențial mai ales la vârste înaintate. Persoanele în vârstă din Okinawa nu se concentrează pe ce a fost, nu se plâng de trecut, ci rămân curioase și optimiste în privința zilei de mâine.

O cercetare publicată în 2022 în prestigioasa revistă The Lancet confirmă acest lucru: persoanele cu un ikigai bine conturat au un risc cu 36% mai mic de a dezvolta demență. De asemenea, suferă mai rar de depresie și se declară, în general, mai mulțumite de viața lor.

Puterea comunității și a sensului

Ikigai este greu de definit exact, explică Misoch, pentru că este rezultatul mai multor factori psihosociali care se împletesc. Este vorba despre o atitudine pozitivă, sentimentul de a fi util, de a avea responsabilități și un scop pentru care merită să te trezești în fiecare dimineață, dar și despre o bună integrare socială.

În Okinawa, vârstnicii sunt profund implicați în viața comunității. Ideea clasică de pensionare aproape că nu există. Oamenii continuă să lucreze atât timp cât pot și își doresc. De aceea, nu este neobișnuit să întâlnești agricultori de peste 100 de ani care simt că munca lor are sens și le aduce împlinire.

Cei cinci piloni ai ikigai

Neurologul japonez Ken Mogi a popularizat conceptul în cartea sa „Ikigai: arta japoneză de a trăi”, publicată în 2018 și aflată încă pe listele de bestselleruri. El descrie cinci principii de bază:

începe cu pași mici, bucurându-te zilnic de un moment simplu, cum ar fi o ceașcă de ceai

renunță la obsesia pentru statut și bani

trăiește în armonie cu cei din jur și cu mediul

găsește bucurie în lucrurile mărunte, precum ciripitul păsărilor

fii prezent aici și acum

Simplitatea care aduce o viață mai bună

Deși aceste idei pot părea banale, tocmai în simplitatea lor se află esența ikigai, spune Misoch. Modestia, armonia, calmul, un început bun al zilei și prezența conștientă în momentul prezent sunt elemente-cheie ale unei vieți împlinite. Tot mai multe studii arată că aceste aspecte aparent simple contribuie la o viață mai lungă și mai fericită.

Interesul crescut pentru ikigai în Europa vine, probabil, din contrastul puternic cu ritmul nostru de viață, orientat constant spre mai rapid, mai mult și mai eficient. Când vedem că o abordare opusă poate aduce sănătate și satisfacție, devine inevitabil fascinantă. Iar tocmai pentru că ikigai oferă repere ușor de aplicat, fiecare dintre noi poate integra fragmente din această filozofie în propria viață.