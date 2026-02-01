Insulele mai puțin cunoscute ale Spaniei care ascund plaje spectaculoase: „Un paradis neatins”

Majoritatea turiștilor asociază Spania cu Insulele Baleare sau Canare, faimoase pentru destinații precum Tenerife, Lanzarote, Mallorca ori Ibiza. Puțini știu însă că, în apropierea coastei continentale, se află un arhipelag spectaculos, încă necunoscut multor călători.

Insulele Cíes sunt numite insulele „Maldivele sau Seychelles ale Spaniei”, însă puțină lume a auzit de ele.

Se află la aproximativ 45 de minute cu feribotul de orașul Vigo, în nord-vestul Spaniei.

Arhipelagul este format din trei insule principale: Monteagudo, Do Faro și San Martiño, scrie publicația Express.co.uk.

Nu există resorturi all-inclusive, iar infrastructura constă doar într-un mic supermarket

Monteagudo Do Faro sunt unite de o plajă de circa 1.200 de metri, numită Rodas. Jurnaliștii de la The Guardian au descris-o ca fiind „cea mai bună plajă din lume”.

Despre Insulele Cíes, publicația le-a comparat cu Insulele Maldive, plaje albe superbe, cu „ape turcoaz… un paradis neatins”.

Turiștii petrec, de regulă, doar câteva ore explorând plajele și traseele dintre cele două insule mari, asta pentru că nu există resorturi all-inclusive.

Totodată, insulele sunt aproape nelocuite, iar infrastructura constă doar într-un mic supermarket și câteva restaurante.

Drumețiile reprezintă principala atracție a insulelor, cu trasee ușor accesibile și priveliști spectaculoase.

De asemenea, scufundările oferă o perspectivă diferită asupra peisajului natural, iar pentru cei care vor mai mult decât o excursie de o zi, există posibilitatea de camping, în corturi preinstalate, cu vedere spre lagună și ocean.

În perioada aprilie - septembrie, când e sezonul de vârf, doar 1.800 de persoane pot vizita zilnic insulele.

În restul anului, limita este de 450 de turiști pe zi.