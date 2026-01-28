Italia nu îi mai lasă pe turiști să ajungă la un loc celebru pentru fotografii. „Ne-am săturat”

Val di Funes, situată în provincia Tirolul de Sud, este cunoscută pentru peisajele sale alpine spectaculoase / sursă foto: Getty Images

Autoritățile dintr-o regiune din nordul Italiei au decis să limiteze accesul turiștilor la unul dintre cele mai fotografiate locuri din zonă, după ce localnicii s-au plâns de aglomerație, lipsa locurilor de parcare din oraș și pătrunderea neautorizată pe proprietăți private, potrivit Euronews.

Val di Funes, situată în provincia Tirolul de Sud, este cunoscută pentru peisajele sale alpine spectaculoase, cu pajiști verzi, sate tradiționale și vârfurile impunătoare ale munților Odle, care capătă nuanțe portocalii la apus.

În ultimii ani, zona a devenit cunoscută, iar numărul turiștilor a crescut enorm.

Datorită peisajelor spectaculoase, unii turiști vin special doar pentru a face „fotografii pentru Instagram”.

De asemenea, două biserici din zonă au devenit puncte de atracție principale: Santa Maddalena și San Giovanni di Ranui.

În anul 2022, din cauza numărului mare de turiști, proprietarul terenului din jurul bisericii San Giovanni di Ranui a instalat un sistem de acces cu taxă, pentru a controla fluxul de vizitatori care traversau proprietatea privată.

Ulterior, și localnicii s-au arătat nemulțumiți de aglomerație.

Astfel, autoritățile regionale au decis să intervină.

Turiștii vor fi obligați să parcheze într-o zonă special amenajată

Primarul comunei Funes, Peter Pernthaler, a declarat pentru presa locală că localnicii au ajuns la limita răbdării, din cauza autocarelor și a turiștilor care parchează haotic, rămân doar câteva minute pentru fotografii și lasă în urmă gunoaie.

„Ne-am săturat de grupurile de turiști din China și Japonia care invadează valea, parchează haotic și rămân doar cât să facă câteva fotografii.

Nu contribuie cu nimic, în afară de gunoiul pe care îl lasă în urmă”, a declarat primarul Peter Pernthaler pentru presa locală.

Din acest motiv, edilul a anunțat că, în perioada mai-noiembrie 2026, va restricționa acum accesul la biserica Santa Maddalena, care se află pe un drum îngust.

„Localnicii au ajuns la punctul de cotitură, așa că am decis să luăm măsuri. Suntem pregătiți să facem mai mult: anul acesta nu vom permite o invazie”, a mai adăugat primarul.

Turiștii vor fi obligați să parcheze într-o zonă special amenajată. Când aceasta va fi ocupată la capacitate maximă, vehiculele vor fi direcționate către locuri de parcare situate mai jos în vale.

Pernthaler a clarificat că nu va exista un sistem de rezervare pentru zona de parcare.

De asemenea, taxa de parcare va crește. În prezent, aceasta costă 4 euro pentru o zi întreagă, sumă pe care primarul o consideră prea mică pentru a descuraja turiștii să oprească pentru a face o fotografie rapidă.

Totodată, autoritățile locale din Funes și cele din Chiusa vor să introducă un serviciu de transport cu autobuzul în zona respectivă.

„Avem nevoie de ordine, atât pentru cei care locuiesc aici, cât și pentru cei care vor să sosească, să facă fotografia clasică și să plece”, a mai declarat

Într-o singură zi, aproximativ 600 de turiști din toate colțurile lumii vin în zonă pentru a admira peisajele sau pentru a face fotografii.