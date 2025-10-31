Jaf cu arme și explozibili la o rafinărie de metale prețioase din Lyon. Şase persoane au fost arestate

Mai multe persoane înarmate și având explozibili au jefuit joi o rafinărie de metale prețioase din Lyon. FOTO: capturi video X

Mai multe persoane înarmate și având explozibili au jefuit joi o rafinărie de metale prețioase din Lyon, Franța. Șase persoane au fost arestate, au anunțat oficialii francezi, scrie The New York Times. Potrivit ministrului de interne, Laurent Nuñez, polițiștii au recuperat bunurile furate.

O persoană care ar fi fost complice a fost, de asemenea, arestată, a declarat Sophie Bernard, purtătoare de cuvânt a prefecturii locale.

? À Lyon, 5 malfaiteurs armés de kalashs et déguisés en policiers ont braqué un labo de métaux précieux.



Ils ont été arrêtés par la BRI ?? nationale, Dijon et Lyon, avec le butin volé ?.



Bravo à nos héros ??? !



Avec nous : prime BRI & renforts, pas des excuses aux voyous ⤵️ pic.twitter.com/oQS3tgE50h — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 30, 2025

Jaful a avut loc la doar câteva ore după ce cinci alte persoane au fost arestate în regiunea pariziană, în legătură cu furtul de la Muzeul Luvru comis în urmă cu zece zile. Spargerea de la Luvru a declanșat o amplă operațiune de căutare a celor opt bijuterii regale furate de hoți.

În această săptămână, o unitate de informații a poliției naționale franceze a avertizat cu privire la creșterea numărului de furturi de metale prețioase, precum aurul și argintul, ale căror prețuri au ajuns la niveluri istorice.

Luna trecută, pepite de aur brut au fost furate de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris; principalul suspect a fost arestat ulterior la Barcelona. În această lună, o sută de cruci de aur au fost furate dintr-un muzeu din Mialet, un sat din sudul Franței, se arată în avertismentul poliției. Iar a doua zi după jaful de la Luvru, monede de aur și argint din secolul al XVIII-lea au dispărut dintr-un muzeu din Langres, un mic oraș situat la nord de Dijon.

Cei cinci hoți din Lyon au ajuns la compania de metale prețioase Pourquery Laboratories cu puțin înainte de ora 14:00, potrivit prefecturii locale. Infractorii au încercat să fugă, dar au fost prinși de brigadă specială a poliției, responsabilă cu misiunile de căutare și intervenție.

„Cinci persoane au fost rănite ușor”, a declarat Sophie Bernard, purtătoarea de cuvânt a prefecturii, adăugând că trei dintre victime au fost transportate la spital. În momentul jafului, în laborator se aflau 28 de angajați, potrivit comunicatului oficial.

O angajată a unei companii din vecinătate a spus că își bea cafeaua când a auzit o explozie puternică. „Nu ne mai simțim în siguranță”, le-a declarat ea reporterilor. „Cartierul acesta nu avea oricum o reputație prea bună, dar acum chiar nu ne mai simțim confortabil să ieșim pe stradă”, a adăugat femeia.