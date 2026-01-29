Jaf de 1 milion de euro în centrul Romei. 124 de cărţi rare au dispărut din biblioteca unui palat nobiliar

124 de volume antice au dispărut din biblioteca din Palazzo Massimo Lancellotti, în centrul Romei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Jaful a avut loc în vara anului 2013, când 124 de volume antice au dispărut din biblioteca aflată în Palazzo Massimo Lancellotti, în centrul Romei. Deşi volumele de o valoare inestimabilă nu au fost găsite nici acum, procesul în acest caz se apropie de pronunţare. Persoanele care au fost puse sub acuzare portarul imobilului, mama sa, care era femeie de serviciu şi un complice din exterior.

Jaful, conform plângerii, a avut loc în vara anului 2013, când casa în care locuiește proprietarul Filippo Massimo Lancellotti a fost golită. La întoarcerea din vacanță, sora lui Lancellotti și arhivarul au observat că ceva nu era în regulă cu aranjarea cărților, relatează La Repubblica.

După un control, și-au dat seama că lipseau cele mai valoroase piese din colecție. Mai presus de toate, un incunabul, adică una dintre primele cărți moderne, tipărită cu litere mobile în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Este vorba despre prima ediție a Epistolelor Sfântului Ieronim , tipărite în casa Massimo (prima tipografie romană) de Sweynheim și Pannartz în 1467.

„O raritate neprețuită”, a declarat arhivarul în sala de judecată. „Era în stare perfectă. Nu aș putea să o uit niciodată.”, a mai adăugat acesta.

Ancheta organizată în acest caz a relevat faptul că ușa bibliotecii nu fusese forțată, iar proprietarul imobilului a scris în plângerea depusă: „Sora mea, eu, asistenta mea și portarul avem cheile. Iar arhivarul are acces la bibliotecă cerându-i cheile portarului.” Însă anchetatorii şi-au dat seama că femeia de serviciu intra mereu acolo pentru a-şi face curăţenie.

Unitatea de Protecție a Patrimoniului Cultural a Carabinierilor și-a concentrat imediat cercetările asupra portarului și a mamei sale. Întercpetările telefonice ale bărbatului au dezvăluit un apel către un număr înregistrat la casa de licitații Christie's. Alte apeluri au fost efectuate către comercianți cu amănuntul și o serie de apeluri către o companie de ambalare și transport au stârnit, de asemenea, suspiciunile anchetatorilor.

Disponibilitatea neobișnuită de fonduri a mamei portarului a stârnit, de asemenea, suspiciunile anchetatorilor. Aceasta a investit în fonduri și a semnat un cec în valoare de 17.000 de euro. Potrivit acuzării, un complice extern a intervenit pentru a-i ajuta pe portar şi mama sa: „Din diverse relatări ale martorilor a reieșit că exista un vizitator frecvent al portarului și al mamei sale”, a declarat avocatul lui Lancellotti, „și a fost văzut ieșind din clădire de mai multe ori împreună cu portarul”.

Treisprezece ani mai târziu, cărțile încă nu au fost găsite, dar procesul se apropie de final: „Suntem încrezători într-un rezultat favorabil”, a comentat avocatul proprietarului. „Aceasta este o problemă serioasă datorită valorii istorice, artistice și economice a textelor antice, furate de cineva care cu siguranță deținea cheile și a acționat cu sprijinul unui expert în domeniu.”