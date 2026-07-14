La 82 de ani, o femeie din Italia a devenit virală pentru că este cea mai vârstnică practicantă a dansului la bară

Idanna Abignente a început să practice dansul la bară la vârsta de 70 de ani. Sursa foto: Instagram/ idannavi.1943

Idanna Abignente este o femeie în vârstă de 82 de ani, rezidentă la Torino, în Italia, şi a devenit faimoasă pentru dansul său la bară. Născută în 1943 și stabilită în Pino Torinese, femeia a început să practice dansul la bară la vârsta de 70 de ani. Astăzi, videoclipurile sale au devenit virale.

În luna septembrie a acestui an, cea mai faimoasă „bunică” practicantă de pole dance din Italia va împlini 83 de ani şi continuă să uimească pe toată lumea cu execuțiile sale acrobatice în acest sport care îmbină dansul cu elemente acrobatice la bară. Videoclipurile cu evoluțiile sale au devenit virale pe rețelele sociale, acumulând sute de mii de vizualizări, relatează publicaţia Torino today.

Idanna Abignente a descoperit pole dance-ul în urmă cu aproximativ 12 ani, la o sală de sport din Torino. Pasiunea sa pentru acest sport a apărut mai târziu în viață, însă acest lucru nu a împiedicat-o deloc să facă performanţă. Femeia a participat la două campionate italiene și la două Cupe Mondiale, concurând fără rivale la categoriile de vârstă peste 70 și peste 80 de ani și a devenit, practic, cea mai vârstnică practicantă de pole dance din lume.

Femeia, care se antrenează de două sau trei ori pe săptămână, se bucură de o popularitate tot mai mare pe rețelele sociale. Pasiunea sa pentru sport, de la dansul la bară până la înot și gimnastică, a devenit o celebrare a vitalității și o dovadă că viața poate fi trăită din plin la orice vârstă.

Printre experiențele memorabile trăite de Idanna Abignente se numără şi o apariție televizată memorabilă la emisiunea „Tu sì que vales”, în anul 2021. La vârsta de 77 de ani, femeia a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. „Prestația ta a fost miraculoasă. Dar, mai presus de toate, mintea ta este un miracol. Atâta timp cât există dorința de a înțelege, de a-ți demonstra valoarea și de a evita îmbătrânirea, nu îmbătrânești cu adevărat. Sper să fii o sursă de inspirație atât pentru femei, cât și pentru bărbați”, a comentat la acea vreme unul dintre juraţi.