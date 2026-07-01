La cinci zile după accidentul aviatic din Beijing, China refuză să spună ce s-a întâmplat. „Ni s-a spus să nu vorbim despre asta”

Au trecut cinci zile de când un avion de mici dimensiuni s-a lovit de cel mai înalt zgârie-nori din Beijing, ucigând pilotul, singura persoană aflată la bord, și rănind alte 13 persoane, dar încă nu este clar de ce și cum s-a întâmplat acest lucru. Un raport de 60 de cuvinte care detaliază faptele de bază, publicat în ziarul de stat Beijing Daily, este singura declarație oficială publicată până acum de guvernul chinez despre accidentul care a avut loc la doar câțiva kilometri de Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist, scrie BBC News.

Coliziunea de vineri a lăsat găuri pe partea laterală a Turnului CITIC cu 109 etaje, care au fost între timp acoperite cu scânduri. Imaginile dramatice ale incidentului au fost șterse de pe internet, iar cel puțin trei companii de aviație au declarat pentru BBC că li s-a spus să suspende operațiunile cu aeronave ușoare, dar au refuzat să detalieze, spunând că au fost instruite să nu discute despre acest subiect.

Din cauza vidului informațional, se intensifică speculațiile cu privire la modul în care a reușit aeronava să pătrundă într-un oraș care are unele dintre cele mai stricte controale ale spațiului aerian din lume.

China nu este străină cenzurii. Criticile la adresa partidului, a liderilor țării sau a guvernului sunt rare, iar orice discuții care par critice, au implicații politice sau ating subiecte sensibile dispar rapid.

Dar de data aceasta a depășit cu mult țintele evidente. Fotografiile și meme-urile cu zgârie-noriul, care nu au legătură cu incidentul de vineri, au fost, de asemenea, eliminate de pe rețelele sociale chinezești.

Având forma unui vas de vin chinezesc, clădirea atrage mulțimea locală. Mulți o văd ca pe un talisman norocos, iar tinerii care își doresc noroc, de la rezultate la examene la locuri de muncă, fie opresc pe la ea, fie distribuie fotografii cu ea online, împreună cu o scurtă rugăciune.

„Mașinăria de cenzură a intrat în acțiune atât de rapid și temeinic de data aceasta, probabil pentru că Beijingul încă nu este exact sigur de ce s-a întâmplat”, spune Manya Koetse, care administrează newsletter-ul Eye on Digital China.

„Acesta este un incident extrem de neobișnuit”, spune ea, adăugând că pune sub semnul întrebării competența guvernului și amenință „narațiuni importante ale partidelor”.

Chiar și firmele de aviație care au confirmat pentru BBC că autoritățile au suspendat la sol operațiunile cu aeronave ușoare de la incident nu au dorit să ofere mai multe informații. „Ni s-a spus să nu vorbim despre asta. Vă rugăm să întrebați și pe alții”, a spus o doamnă de la un institut de antrenament de zbor din Beijing. O altă firmă din Chengdu a refuzat să specifice de la ce autoritate provenea instrucțiunea și a încheiat imediat apelul. Beijingul impune o zonă permanentă de interdicție aeriană de aproximativ 100 km pătrați peste centrul său politic, care cuprinde Piața Tiananmen și Zhongnanhai, complexul puternic păzit unde locuiesc și lucrează cei mai importanți lideri ai țării. Descriind incidentul drept o „încălcare masivă a securității”, analistul Bill Bishop, specializat în pe domeniul Chinei, a scris pe X: „Dacă zborul ar mai fi durat câteva secunde, accidentul s-ar fi putut produce la Zhongnanhai. Asta ar fi însemnat un adevărat cutremur în sistemul de securitate al Beijingului”. Beijingul a înăsprit recent reglementările privind dronele civile, invocând preocupări de securitate. Dronele trebuie acum înregistrate înainte de a putea fi aduse în și din capitală. „Faptul că un avion mic, considerabil mai mare decât majoritatea dronelor, a reușit să zboare peste o mare parte a orașului și să se apropie destul de mult de Zhongnanhai este atât jenant din punct de vedere politic, cât și o lacună majoră în materie de securitate”, spune Raymond Kuo, vicepreședinte de cercetare la Consiliul pentru Afaceri Globale din Chicago.