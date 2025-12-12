La Veneția, o femeie a furat o barcă cu care a distrus balustrada din marmură a celebrului pod Rialto

Autorităţile evaluează pagubele şi estimează costurile necesare pentru refacerea balustradei monument. Sursa foto: Profimedia

O femeie în vârstă de 20 de ani de origine tunisiană a furat la Veneţia o barcă plină de colete care era ancorată, apoi a intrat în balustrada de marmură a Podului Rialto şi a distrus-o.

Ambarcaţiunea aparţinând companiei Brussa era temporar ancorată când a fost observată de o femeie, deja cunoscută de poliție și arestată la scurt timp după aceea, care, fără să stea pe gânduri, a profitat de ocazie pentru a se urca la bord și a fura barca, izbindu-se apoi de balustrada laterală a podului, relatează Corriere della Sera.

Imaginile accidentului au devenit imediat virale, iar carabinierii au sosit imediat la faţa locului. Impactul ambarcațiunii de respectiva balustradă a fost foarte puternică, după cum reiese din videoclipurile filmate de trecători. Imaginile arată cum femeia, în momentul coliziunii, a reușit cu greu să-și mențină echilibrul în interiorul ambarcațiunii de mari dimensiuni și să evite să ajungă în apă. Același lucru s-a întâmplat și cu mai multe colete care, însă, au căzut în apă.

Incidentul a avut loc joi, 11 decembrie, iar cuantificarea pagubelor va necesita timp, dar cifra este cu siguranță semnificativă, având în vedere natura istorică a structurii.

Femeia în vârstă de 20 de ani a fost arestată pentru furt calificat. Carabinierii vor să reconstituie dinamica întâmplării şi vor să afle de ce femeia a pornit în viteză, dar şi câte pachetele care au ajuns în apă. Coletele conţineau foarte probabil cadouri de Crăciun. Autorităţile evaluează pagubele şi estimează costurile necesare pentru refacerea balustradei monument.