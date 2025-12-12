Antena 3 CNN Externe Mapamond La Veneția, o femeie a furat o barcă cu care a distrus balustrada din marmură a celebrului pod Rialto

1 minut de citit Publicat la 16:00 12 Dec 2025 Modificat la 16:00 12 Dec 2025
balustrada distrusa la Podul Rialto de la Venetia
Autorităţile evaluează pagubele şi estimează costurile necesare pentru refacerea balustradei monument. Sursa foto: Profimedia

O femeie în vârstă de 20 de ani de origine tunisiană a furat la Veneţia o barcă plină de colete care era ancorată, apoi a intrat în balustrada de marmură a Podului Rialto şi a distrus-o.

Ambarcaţiunea aparţinând companiei Brussa era temporar ancorată când a fost observată de o femeie, deja cunoscută de poliție și  arestată la scurt timp după aceea, care, fără să stea pe gânduri, a profitat de ocazie pentru a se urca la bord și a fura barca, izbindu-se apoi de balustrada laterală a podului, relatează Corriere della Sera

Imaginile accidentului au devenit imediat virale, iar carabinierii au sosit imediat la faţa locului. Impactul ambarcațiunii de respectiva balustradă a fost foarte puternică, după cum reiese din videoclipurile filmate de trecători. Imaginile arată cum femeia, în momentul coliziunii, a reușit cu greu să-și mențină echilibrul în interiorul ambarcațiunii de mari dimensiuni și să evite să ajungă în apă.  Același lucru s-a întâmplat și cu mai multe colete care, însă, au căzut în apă. 

Incidentul a avut loc joi, 11 decembrie, iar cuantificarea pagubelor va necesita timp, dar cifra este cu siguranță semnificativă, având în vedere natura istorică a structurii.

Femeia în vârstă de 20 de ani a fost arestată pentru furt calificat. Carabinierii vor să reconstituie dinamica întâmplării şi vor să afle de ce femeia a pornit în viteză, dar şi câte pachetele care au ajuns în apă. Coletele conţineau foarte probabil cadouri de Crăciun. Autorităţile evaluează pagubele şi estimează costurile necesare pentru refacerea balustradei monument.

Etichete: Italia Venetia barca monument istoric

