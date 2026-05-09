Lidia a renunțat la munca de birou și s-a făcut șofer de camion. Acum câștigă peste 7.000 de euro pe lună

Lidia a crescut într-o familie în care camionul făcea parte din viața de zi cu zi. Foto: Hepta

Lidia Solís, o femeie în vârstă de 32 de ani din Asturia, străbate toată Spania la volanul unui camion cu remorcă de 16 metri. Aceasta a renunțat la meseria de asistent administrativ pentru a deveni șofer de camion, urmând exemplul tatălui și al fratelui ei. „Nu mi se pare greu. Cel mai mult îmi place că sunt mereu pe drum și descopăr locuri noi”, spune ea, potrivit lne.es.

Lidia a crescut într-o familie în care camionul făcea parte din viața de zi cu zi. Tatăl ei, José Ramón, lucra la colectarea laptelui cu o cisternă pentru Central Lechera Asturiana. Încă din copilărie îl însoțea în cabină, mai ales în weekenduri. Totuși, a ales inițial să studieze, ceea ce i-a adus un job ca asistent administrativ la sediul companiei din Baldajos. La un moment dat, a decis să-și schimbe complet direcția profesională.

„Simțeam nevoia unei schimbări. Fratele meu, Alejandro, care este și el șofer de camion, mi-a spus că se vinde un camion la Central Lechera. Am decis să-l cumpăr și, pentru o perioadă, am angajat un șofer. Între timp, mi-am luat permisul profesionist și autorizația pentru transportul de materiale periculoase. Am început în aprilie 2023 cu rute regionale, apoi am trecut la curse naționale”, povestește ea.

Lidia parcurge aproximativ 15.000 de kilometri pe lună și cheltuiește în jur de 7.000 de euro pe combustibil. În contextul creșterii prețurilor, suma a ajuns chiar la 9.000 de euro. „La început s-a simțit puternic”, spune ea.

Doarme în camion

După trei ani pe drum, Lidia spune că își iubește meseria. Pleacă de acasă lunea și se întoarce sâmbăta, iar în timpul săptămânii doarme în camionul său, pe care l-a botezat „Reguerina”. Vehiculul poartă și stema localității Gozón.

„Nu mi se pare greu. Îmi place că sunt în mișcare și descopăr locuri noi. Pentru odihnă, caut zone amenajate, cu dușuri și restaurante, unde pot lua cina liniștită”, explică ea.

Transportă orice tip de marfă

Lidia lucrează ca șofer independent pentru o agenție de transport și face curse în toată Spania, mai ales în Catalonia, Valencia, Castilla-La Mancha și Andaluzia. Transportă de toate, de la alimente la materiale de construcții.

Programul depinde de traseu: uneori conduce șapte ore pe zi, alteori opt. „Suntem obligați să respectăm tahograful: două zile pe săptămână putem conduce câte 10 ore, iar în alte trei zile câte 9 ore. Încerc să-mi gestionez timpul astfel încât să pot opri într-un loc sigur. Se întâmplă des ca hoții să taie prelata și să fure marfa”, spune ea. Până acum, nu a avut astfel de probleme.

„Veniturile îmi acoperă combustibilul, reparațiile, asigurările și taxele. Nu mă plâng. Nu trăiesc de la o lună la alta”, afirmă Lidia.

Tot mai multe femei în domeniu

Familia ei este mândră că duce mai departe tradiția, iar faptul că este femeie face povestea și mai specială. Totuși, Lidia spune că nu mai este ceva rar: „Aproape în fiecare zi văd alte femei la volanul camioanelor.”

În toți acești ani, nu s-a confruntat cu discriminare. „Dimpotrivă, oamenii sunt de obicei dornici să ajute. Uneori sunt surprinși, dar asta mă motivează și mai mult”, spune ea.