Macron le cere adolescenților să petreacă o zi pe lună fără telefoane și să citească mai mult: „Să avem o zi offline”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a îndemnat joi pe adolescenți să-și mai închidă telefoanele și să citească mai mult, insistând asupra unei „zile fără ecrane” pe lună. El a reiterat și dorința unei interdicții generale a rețelelor de socializare pentru cei sub 15 ani, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

În urma interdicției privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, ce a fost lansată anul trecut în Australia, un număr tot mai mare de națiuni europene își analizează propriile restricții, pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la impactul acestora asupra sănătății și siguranței minorilor.

„V-am lăsat în această junglă și v-a furat atenția”, le-a spus Macron elevilor de liceu, vorbind despre lipsa regulilor privind rețelele de socializare.

„Trebuie să încetinim ritmul și să vă ajutăm să deveniți adulți și, mai presus de toate, cetățeni. De aceea, ceea ce vrem să facem este să spunem că înainte de 15 ani, gata cu rețelele sociale. Și am dori, o dată pe lună, să avem o zi offline, pentru a arăta că este posibil”, a mai spus președintele francez, adăugând că „această zi ar putea fi folosită pentru a citi cu voce tare, a face teatru sau alte activități”.

În Franța, un proiect de lege este în curs de dezbatere parlamentară cu scopul de a stabili o interdicție pentru copiii sub 15 ani. Însă, în timp ce camera inferioară a votat pentru o interdicție generală, senatorii vor să blocheze accesul doar pentru platformele considerate dăunătoare copiilor. Aceasta înseamnă că obiectivul lui Macron de a avea noua legislație în vigoare pentru începutul noului an universitar în septembrie s-ar putea să nu se îndeplinească, notează Reuters.

Până în prezent, cel puțin o duzină de țări europene, inclusiv națiuni din afara UE precum Marea Britanie și Norvegia, au adoptat sau au în vedere adoptarea legislației care stabilește limite minime de vârstă, de obicei între 13 și 16 ani, pentru utilizarea rețelelor sociale. Și UE pregătește o aplicație de verificare a vârstei.

Cipru a fost cea mai recentă țară care a anunțat planuri de a stabili o interdicție, președintele Nikos Christodoulides declarând joi că țara sa „va stabili vârsta de 15 ani ca fiind minimă pentru crearea și utilizarea unui cont pe platformele sociale”.

Macron urmează să organizeze un apel video cu alți lideri ai UE pentru a promova o abordare coordonată. Conferința se concentrează pe crearea unei „majorități digitale” în Europa, limitând accesul copiilor sub o anumită vârstă și impunând verificarea vârstei, au declarat oficialii.

La Villers-Cotterets, în nordul Franței, unde Macron și-a prezentat unele dintre planurile sale, elevii de liceu au avut reacții diferite în ceea ce privește posibilitatea introducerii acestei interdicții.

„Cred că este mai degrabă responsabilitatea părinților să-și verifice copiii”, a spus Erdem Duran, în vârstă de 12 ani.

Nici Fabien Andronic, în vârstă de 15 ani, nu a fost de acord cu o interdicția.

„Îmi plac rețelele sociale, învățăm multe acolo”, a spus el.



Dar Manel Zerouali, tot în vârstă de 15 ani, a fost de acord cu o interdicție pentru cei sub 15 ani, astfel încât aceștia să poată fi protejați.

„Pe rețelele sociale există hărțuire cibernetică”, a subliniat ea.

Un lucru asupra căruia toți au fost de acord a fost că majoritatea tinerilor ar găsi o modalitate de a ocoli o interdicție. Spre exemplu, Australia a înregistrat o creștere uriașă a descărcărilor de rețele private virtuale (VPN) de când a introdus interdicția privind utilizarea rețelelor sociale, deoarece utilizatorii încearcă să ocolească măsura de acces la platformele restricționate.

Între timp, în Marea Britanie, prim-ministrul Keir Starmer le-a transmis joi companiilor de social media să își asume responsabilitatea pentru siguranța copiilor pe platformele lor și să răspundă cerințelor părinților pentru o protecție credibilă, mai degrabă decât să introducă „modificări superficiale”.

La începutul unei întâlniri cu directori de la Meta, Snap, Google, TikTok și X, premierul britanic a spus că dorește să audă ce măsuri vor lua platformele, deoarece „în acest moment, rețelele sociale ne pun copiii în pericol”.

În Marea Britanie sunt consultări până luna viitoare cu privire la restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale, inclusiv o posibilă interdicție pentru persoanele sub 16 ani, precum și restricții privind starea de asediu, limite de timp pentru aplicații și restricții asupra a ceea ce a descris ca fiind caracteristici de design care dau dependență, conform Reuters.