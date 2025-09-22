Mai mulți economiști celebri cer ca guvernele să intervină pentru salvarea jurnalismului și limitarea influenței rețelelor sociale

Economiştii cer guvernelor să „investească în jurnalism liber şi independent”, fie prin subvenţii directe sau indirecte, fie prin „vouchere pentru cetăţeni”. sursa foto: Getty

Unsprezece economişti de prestigiu, între care laureaţii Nobel Joseph Stiglitz şi Daron Acemoglu, au făcut luni un apel către autorităţi să intervină pentru a proteja și susține „jurnalismul de interes public”, considerat esenţial pentru democraţie şi pentru stabilitatea economică, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Accesul la informaţii fiabile este resursa fundamentală care alimentează economia secolului XXI”, la fel cum „erele anterioare au depins de abur sau cărbune pentru dezvoltarea lor industrială”, au arătat economiștii într-o declaraţie colectivă publicată de Forumul pentru Informaţie şi Democraţie.

Ei au subliniat că „această resursă va fi şi mai importantă în economia viitorului, condusă de inteligenţa artificială”. Printre semnatari se numără și Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle şi Francesca Bria.

Conform declarației, „mass-media de interes public”, definite ca furnizoare de informaţii factuale, fiabile şi independente din punct de vedere editorial, „joacă un rol crucial” şi „totuşi, peste tot în lume, ele sunt ameninţate”.

Dificultăţile financiare sunt accentuate de „concurenţa din ce în ce mai neloială din partea giganţilor tehnologici” și de presiunile politice, „interferenţele tot mai mari din partea guvernelor, în special, dar nu exclusiv, a guvernelor autoritare”.

În acest context, economiştii cer guvernelor să „investească în jurnalism liber şi independent”, fie prin subvenţii directe sau indirecte, fie prin „vouchere pentru cetăţeni” – sume care să fie cheltuite anual pentru presă – sau prin aplicarea unor „taxe digitale pe principalele platforme”.

Totodată, semnatarii susțin necesitatea de a „modela ecosistemele informaţionale în interesul public”, inclusiv prin „reglementarea adecvată” a companiilor de tehnologie și inteligență artificială.

Astfel de măsuri ar putea preveni „o traiectorie care pare să ducă la prăbuşirea jurnalismului de interes public, cu consecinţe considerabile pentru economia, societatea şi democraţiile noastre”, avertizează economiștii.

Forumul pentru Informaţie şi Democraţie a fost creat în 2019, la inițiativa Franței și a ONG-ului Reporteri fără Frontiere (RSF), fiind sprijinit de aproximativ 50 de state.