Mai mulți oameni au murit în condiții bizare. Pericole ascunse într-o destinație care atrage, mai nou, milioane de turiști

O destinație turistică devenită extrem de populară în ultimii ani, mai ales în rândul călătorilor care se află în căutarea unor experiențe inedite, se dovedește a fi o capcană cu multe pericole ascunse.

De la alcool contrafăcut până la insecte ucigașe și bombe neexplodate, guvernele occidentale dar și alți călători avertizează asupra riscurilor din Laos.

Aflat între Vietnam și Thailanda, acest stat fără ieșire la mare a înregistrat o creștere semnificativă a turismului în ultimii ani. Numărul vizitatorilor aproape s-a triplat, de la 1,3 milioane la 3,4 milioane între 2022 și 2023, apropiindu-se de nivelul maxim de dinainte de pandemie, de 4,8 milioane, atins în 2019, potrivit datelor oficiale citate de New York Post.

Acum, părinții a două adolescente care au murit după ce au băut alcool contaminat cu etanol în vacanță, anul trecut, îi avertizează pe turiști să nu viziteze această țară.

Avertismentul vine la doar câteva zile după ce un profesor american și fiul său au murit, fiind atacați de viespi uriașe asiatice, care pot ajunge și la 5 centimetri lungime.

Holly Morton-Bowles și Bianca Jones, două prietene foarte bune în vârstă de 19 ani, au murit în noiembrie 2024 în Laos, împreună cu alți patru turiști care se cazaseră într-un hostel din stațiunea turistică Vang Vieng.

Familiile adolescentelor australiene au acuzat guvernul din Laos de „corupție” și de refuzul de a investiga morțile acestora, îndemnându-i pe alți australieni să nu călătorească în această țară.

„Ne-am dat seama cât de corupt și necooperant este guvernul Laosului; nu există absolut nicio dovadă că ar avea loc vreo investigație”, au declarat părinții Shaun Bowles și Samantha Morton pentru ziarul australian Herald Sun.

„Speranța noastră este ca australienii să elimine această țară de pe lista lor de dorințe — viața ta nu valorează nimic acolo, iar noi am văzut asta cu ochii noștri, la fel ca și alte familii implicate în această tragedie”, au adăugat aceștia.

În februarie, s-a aflat că guvernul din Laos a refuzat să se întâlnească cu familiile victimelor din incidentul cu otrăvirea de anul trecut.

Interviul cu părinții îndurerați a avut loc cu puțin timp înainte de împlinirea unui an de la moartea celor două fete, în contextul noii tragedii în care un director de școală american și fiul lui au fost uciși în Laos după ce au fost atacați de viespi uriașe asiatice.

Daniel Owen, de 47 de ani, directorul unei prestigioase școli internaționale private din Vietnam, și fiul său, Cooper, de 15 ani, au fost înțepați de peste 100 de ori de insectele periculoase în timp ce se dădeau pe tiroliană într-un parc de aventură de lângă Luang Prabang, pe râul Mekong, pe 15 octombrie, potrivit autorităților locale.

Owen, originar din Idaho, și fiul său au fost atacați de un roi de viespi, în timp ce încercau să coboare dintr-un copac împreună cu ghidul lor, a relatat The Times of London, citând surse medicale locale.

„Întregul lor corp era acoperit de pete roșii. A fost foarte, foarte dureros. O mulțime de înțepături, peste 100, pe tot corpul”, a declarat doctorul Phanomsay Phakan, de la clinica Phakan Arocavet. „Mi-am dat seama imediat că e o situație extrem de periculoasă, pentru că nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”, a adăugat el.

În prezent, Laos se află la Nivelul 2 pe scala de avertizare de călătorie a Departamentului de Stat al SUA, ceea ce înseamnă „prudență sporită”. Aceeași avertizare a fost stabilită și de alte state din lume.

Departamentul de Stat din SUA a avertizat și cu privire la posibile tulburări civile în anumite părți ale țării, precum și la riscul reprezentat de bombe neexplodate în apropierea graniței cu Vietnamul, o moștenire a bombardamentelor americane din anii 1960–1970.

De asemenea, în nordul țării, în apropierea graniței cu Myanmar, există un risc ridicat de jaf și trafic de droguri și, în plus, este semnalată prezența unor grupuri armate care luptă pentru răsturnarea guvernului din Myanmar din exil.