Un profesor și fiul lui au murit după ce au fost atacați de un roi de viespi într-un parc de aventură, în timpul vacanței din Laos

2 minute de citit Publicat la 17:38 04 Noi 2025 Modificat la 17:38 04 Noi 2025

Un profesor american și fiul lui adolescent au fost uciși de un roi de viespi, într-un parc de aventură din Laos, unde erau în vacanță.

Daniel Owen, de 47 de ani, și fiul lui de 15 ani, Cooper, au murit pe 15 octombrie când erau într-un complex de eco-aventură din apropierea orașului Luang Prabang din nordul țării.

Sute de viespi, despre care se crede că au fost viespi gigant asiatice, i-au atacat pe cei doi în timp ce încercau să coboare dintr-un copac, a declarat o sursă apropiată cazului, potrivit The Independent.

Corpurile lor erau „acoperite de pete roșii” după atacul „foarte, foarte dureros”, a declarat Phanomsay Phakan, medic la Clinica Phakan Arocavet unde tatăl și fiul au fost duși pentru îngrijiri.

„O mulțime de înțepături, mai mult de o sută, pe întregul corp... Am resupus imediat că este o situație foarte periculoasă, pentru că nu mai văzusem niciodată ceva atât de grav”, a mai spus el.

După incident, tatăl și fiul au ajuns conștienți la clinica Phanak, fără semne de șoc anafilactic, reacții alergice care pot ucide persoanele înțepate de albine sau viespi. Totuși, ei au murit la doar câteva ore după ce au fost transferați la spitalul provincial din Luang Prabang.

Daniel Owen era directorul Școlii Internaționale QSI din Haiphong, Vietnam, și se presupune că se afla în vacanță în Laos. Organizația a declarat că este „profund întristată” să afle despre moartea lui Owen și a fiului său.

„Dan a dedicat 18 ani organizației QSI, lucrând în cinci școli diferite și atingând nenumărate vieți cu căldura, leadership-ul și angajamentul său neclintit față de educație”, se menționează într-un comunicat postat pe Facebook.

„Era foarte iubit în comunitatea noastră și va fi regretat. Condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familia Owen și către toți cei care i-au cunoscut și iubit”.

Green Jungle Park, locul unde a avut loc incidentul, a transmis „cele mai profunde condoleanțe” și a declarat că a revizuit toate procedurile existente.



Viespile gigant asiatice sunt cele mai mari viespi din lume și sunt native în zonele tropicale din Asia de Est, Asia de Sud, Asia de Sud-Est continentală și părți din Extremul Orient Rus. În ultimii ani, ele s-au răspândit și în țări din Europa de Vest, inclusiv în Marea Britanie.

Sunt responsabile pentru zeci de decese în fiecare an din cauza puterii acului lor de 6 mm, care eliberează un venin deosebit de puternic ce conține mastoparan-M, o toxină frecvent întâlnită în veninul viespilor.

Luna trecută, în Spania, un bărbat a murit după ce a călcat accidental pe un cuib de viespi în regiunea Galicia.

Anul trecut, Departamentul de Agricultură al SUA a anunțat că insecta, cunoscută și sub numele de „viespea ucigașă”, a fost eliminată din țară. A fost declarată eradicată în SUA la cinci ani după ce a fost observată pentru prima dată în statul Washington, lângă granița cu Canada.

Un purtător de cuvânt al Asociației Britanice a Apicultorilor, Ian Campbell, a declarat pentru The Times că pericolul unei înțepături de viespe poate varia de la o persoană la alta și că „nu există un prag stabilit pentru numărul de înțepături”.