Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman

Mara Flavia Araujo avea 38 de ani și lucra ca DJ FOTO: Instagram/ maraflavia

O influenceriță de 38 de ani a fost găsită moartă într-un lac după ce a dispărut în timpul unui epuizant eveniment de triatlon.

Brazilianca Mara Flavia Araujo a fost scoasă din Lacul Woodlands, aflat la periferia orașului Houston, Texas, sâmbătă, în jurul orei 9:30 dimineața.

Ea dispăruse în timpul probei de înot a competiției Memorial Hermann Ironman Texas cu aproximativ două ore mai devreme și a fost declarată decedată după ce o echipă de salvare acvatică a găsit-o pe fundul lacului, potrivit Daily Mail.

Proba de înot a cursei are aproximativ 3,9 km, în ape cu o temperatură medie de 23 de grade Celsius.

Cu doar o zi înainte de a muri, Mara Araujo a postat o fotografie cu ea stând lângă piscină pentru cei 60.000 de urmăritori de pe Instagram. „Încă o zi la muncă!” - a scris ea lângă imagine.

Sora ei, Melissa, a confirmat decesul sâmbătă, în timp ce poliția a început o investigație pentru a stabili cauza accidentului.

Un prieten al influenceriței, Luis Taveira, a sugerat că aceasta ar fi putut avea probleme de sănătate în zilele dinaintea cursei. „Era bolnavă înainte de cursă, nu se simțea bine. Eu și soția mea am vorbit cu ea și i-am spus că este prea slăbită pentru această cursă, deși acum câteva zile, când am discutat, a insistat că este bine. Încă nu pot să cred ce s-a întâmplat. Era slăbită din cauza gripei”, a spus acesta.

Într-un interviu acordat presei locale, șeful pompierilor din The Woodlands, Palmer Buck, a declarat că echipa sa a fost anunțată despre un „înotător dispărut” în jurul orei 7:30 sâmbătă dimineața.

„Aveam deja o barcă de salvare la fața locului, fiind acolo ca parte a echipelor implicate în organizarea cursei. Ne-au anunțat, în timp ce ajungeam la locul intervenției, că efectuau căutări în apropierea unei balize pentru un înotător dispărut”, a spus acesta.

Din cauza vizibilității reduse în apă, a fost chemată ulterior o echipă de scafandri pentru a ajuta la căutări.

„Victima a fost găsită la aproximativ 3 metri adâncime, pe fundul lacului”, a adăugat Buck. „Echipa de scafandri a ajuns la victimă, a adus-o la suprafață în jurul orei 9:37, apoi a transportat-o la mal, unde a fost declarată decedată la fața locului”.

Mara Araujo era o sportivă talentată și publica frecvent fotografii și videoclipuri cu antrenamentele sale pe rețelele sociale. S-a clasat pe locul al treilea la Triatlonul Brasília din acest an și a reușit să se califice de două ori pentru Ironman 70.3.

Recent, le-a povestit urmăritorilor cum a devenit triatlonistă în urmă cu opt ani, după ce a fost diagnosticată cu o problemă de sănătate: „Am văzut o cale de a renaște: Dumnezeu și sportul”.

S-a născut în São Paulo și a început să lucreze la radio, însă în lunile dinaintea morții a început să activeze ca DJ.

Organizatorii triatlonului din Texas au anunțat decesul printr-un comunicat. „Suntem îndurerați să confirmăm decesul unui participant în timpul probei de înot a triatlonului de astăzi.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor sportivei și le vom oferi sprijinul nostru în această perioadă foarte dificilă. Le mulțumim echipelor de intervenție pentru ajutorul acordat”.

Moartea Marei Araujo vine la nouă ani după ce Glen Bruemmer, în vârstă de 54 de ani, și-a pierdut și el viața în timpul probei de înot a aceluiași eveniment organizat în Houston.

Acesta a fost scos din apă și declarat decedat la spital.