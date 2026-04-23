Mărturia căpitanului unei nave blocate de 50 de zile în Ormuz: "Sunt sute de vase aici. Stăm cu ochii-n patru după drone și rachete"

Sute de nave sunt blocate în Golful Persic, iar peste 20.000 de marinari sunt supuşi zilnic stresului războiului dintre Statele Unite şi Iran. Căpitanul uneia dintre aceste ambarcaţiuni se declară dezamăgit de situaţie după mai bine de 50 de zile petrecute în Stâmtoarea Ormuz şi spune că întreg echipajul se află în alertă continuă.

Raman Kapoor, căpitan: "De 54 de zile suntem blocați aici, în această zonă de conflict. Iar cel mai important aspect, cel mai îngrijorător, îl reprezintă incertitudinea și neputința, precum și șederile prelungite și repatrierea amânată, toate aceste aspecte sunt extrem de îngrijorătoare în acest moment.

Echipajul meu se află sub o presiune constantă de când a început războiul, întrucât suntem blocați în această zonă de conflict. Și nu prea putem face nimic, iar, după cum puteți vedea și pe ecran, în jurul nostru se află sute de nave. În plus, în Golful Persic sunt aproape 20.000 de marinari blocați.

Oamenii mei sunt mereu în alertă, cu ochii în patru după drone, obiecte neidentificate, ambarcațiuni sau rachete".