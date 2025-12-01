Milioane de țânțari sunt lansați din drone deasupra unui stat american. Operațiunea are un obiectiv crucial

Un program masiv de eliminare a țânțarilor periculoși din Hawaii folosește insecte modificate în laborator. Foto: Hepta

Drone purtând încărcături biodegradabile infestate cu mii de țânțari au fost lansate, anul acesta, peste zonele forestiere ale celui de-al 50-lea stat american, Hawaii, relatează CNN.

Fiecare încărcătură conținea aproximativ 1.000 de țânțari și au fost efectuate zeci de lansări, adaugă sursa citată.

Nu e vorba de țânțari obișnuiți, ci de insecte modificate în laborator.

Țânțarii lansați din dronă nu înțeapă și poartă o bacterie care împiedică să eclozeze ouăle rezultate în urma împerecherii acestor masculi modificați cu femelele sălbatice.

Speranța celor care au conceput operațiunea este că, în timp, efectul va fi diminuarea populației de țânțari invazivi din arhipelag.

Aceștia răspândesc boli letale pentru oameni și, în plus, decimează populația nativă de păsări.

Lansarea țânțarilor infestați cu bacterii urmărește să salveze păsările din Hawaii

Păsările au un rol esențial în ecosistemul hawaiian, contribuind la polenizarea plantelor și la răspândirea semințelor.

Cândva, existau aici peste 50 de specii de Cyanerpes, o mică pasăre din familia Thraupidae, care se hrănește cu nectar.

În prezent, mai există doar 17 astfel de specii.

Dezvoltarea urbană și defrișările industriale reprezintă doar cauze secundare.

Potrivit dr. Chris Farmer, directorul programului din Hawaii al organizației American Bird Conservancy (ABC), „amenințarea existențială” este malaria aviară, care este răspândită de țânțari.

Țânțarii nu au existat în Hawaii până în secolul XIX.

Prima lor raportare datează din 1826, insectele fiind aduse, cel mai probabil, de marinarii de pe vasele vânătoare de balene.

„Au provocat valuri de extincție, deoarece multe păsări native nu aveau imunitate la bolile răspândite de țânțari”, explică dr. Farmer.

Deoarece insectele prosperă în habitatele tropicale mai calde din zonele joase ale insulelor arhipelagului, supraviețuitorii populațiilor de păsări au migrat la înălțime, în munții unor insule precum Maui și Kauai, continuă specialistul.

În prezent însă, lucrurile se schimbă.

„Odată cu schimbările climatice, înregistrăm temperaturi mai calde și vedem cum țânțarii urcă în munți. În locuri precum Kauai, vedem cum populațiile de păsări dispar complet de acolo.

Este un marș constant al țânțarilor care urcă pe măsură ce temperaturile le permit, iar păsările sunt împinse tot mai sus, până când nu mai rămâne niciun habitat în care să poată supraviețui. Dacă nu rupem acest ciclu, păsările vor pieri”, detaliază dr. Farmer.

Ce este Tehnica Insectelor Incompatibile, IIT

Specialiștii au căutat o soluție pentru a controla populațiile de țânțari, dar gestionarea problemei este dificilă.

Utilizarea pesticidelor afectează și populațiile de insecte native, cum ar fi libelulele și musculițele de oțet, care sunt vitale pentru ecosisteme.

În plus, țânțarii reprezintă o amenințare și pentru sănătatea umană, pentru că răspândesc boli precum, malaria, febra dengue și virusul zika.

După zeci de ani de cercetări, oamenii de știință au avansat așa-numita tehnică a insectelor incompatibile (IIT).

Aceasta implică eliberarea în natură a țânțarilor masculi care au o tulpină bacteriană numită Wolbachia. Bacteria provoacă apariția unor ouă neviabile atunci când acești masculi se împerechează cu femele sălbatice.

În timp, prin eliberări repetate de țânțari modificați, populația sălbatică și dăunătoare de țânțari ar trebui, teoretic, să intre în declin.

Țânțarul care ucide păsările din Hawaii este diferit de cel care provoacă malaria la oameni

În 2016, organizația ABC, împreună cu Birds, Not Mosquitoes - un parteneriat între mai multe agenții, dedicat protejării faunei din Hawaii - a decis că IIT are cele mai mari șanse de succes.

Specialiștii au început să investigheze cum să aplice tehnica insectelor incompatibile în cazul țânțarilor care transmit malaria aviară.

„Țânțarul care transmite malaria aviară este diferit de cel care transmite malaria umană”, explică dr. Farmer.

Mai multe tulpini de Wolbachia au fost testate pentru a determina care dintre ele este cea mai eficientă

Procesul a durat câțiva ani, în parte din cauza problemelor legate de reglementare

„Când spui: 'Vreau să eliberez milioane de țânțari în pădure', oamenii încep să pună o mulțime de întrebări foarte legitime”, punctează specialistul citat de CNN.

În 2022, responsabilii proiectului au început să intensifice producția, crescând într-un laborator din California milioane de țânțari cu tulpina aleasă a bacteriei Wolbachia.

În anul următor, au început să elibereze insectele în zonele cu păsări din Maui.

Specialist: Eliberăm un milion de țânțari modificați pe săptămână

„Avem o estimare aproximativă a numărului de țânțari care există în sălbăticie și încercăm să eliberăm de 10 ori mai mulți dintre acești țânțari cu Wolbachia, astfel încât să găsească femelele sălbatice, să se poată împerechea cu ele, iar apoi ouăle lor să nu eclozeze.

În prezent, eliberăm, pe săptămână, 500.000 de țânțari în Maui și 500.000 în Kauai, folosind atât drone, cât și elicoptere””, punctează Chris Farmer.

El subliniază că acesta este primul exemplu la nivel global de utilizare a tehnicii IIT în scopuri de conservare. Dacă va avea succes, dr. Farmer speră că va inspira și alte proiecte, în alte părți ale lumii.

Specialistul avertizează însă că, în Hawaii, utilizarea IIT a fost recomandată de faptul că țânțarii de acolo sunt o specie invazivă care există doar de 200 de ani și nu joacă niciun rol ecologic major.

În alte țări, unde insectele sunt native, IIT ar putea avea repercusiuni nedorite asupra ecosistemului, recunoaște el.