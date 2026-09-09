Miss Austria a murit la 22 de ani și a provocat un șoc în toată țara

Lucia Sisic, actuala Miss Austria, a murit la vârsta de 22 de ani FOTO: Instagram/ Lucia Sisic

Lucia Sisic, actuala Miss Austria, a murit la vârsta de 22 de ani. Cauza oficială a decesului nu a fost încă făcută publică, însă vestea a provocat în șoc puternic în toată țara.

Potrivit presei locale citate de 7sur7.be, tânăra ar fi murit, cel mai probabil, din cauza unei afecțiuni cardiace de care suferea încă din copilărie.

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În 2024, Lucia Sisic fusese desemnată Miss Austria. De atunci nu mai fusese organizat un nou concurs, astfel încât tânăra de 22 de ani deținea în continuare acest titlu. Organizația care se ocupă de concurs a reacționat la vestea morții sale.

„Am aflat cu profund șoc și cu o tristețe imensă despre moartea Miss Austria 2024, Lucia Sisic”, au declarat directoarea generală Kerstin Rigger și soțul acesteia, Jörg, într-o postare pe rețelele sociale. „Ne vom aminti de Lucia ca de o tânără minunată. Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia și cei dragi ai ei. Dragă Lucia, vei face întotdeauna parte din familia noastră. Odihnește-te în pace”.

Malformație cardiacă

Fotomodelul suferea încă de la naștere de o malformație a unei valve cardiace și, de-a lungul anilor, fusese supusă mai multor intervenții chirurgicale. Iarna trecută, tânăra trecuse printr-o ultimă operație pe cord. Pe Instagram, Miss Austria publica în mod regulat fotografii ale cicatricilor rămase în urma acestor intervenții.

În august 2024, Lucia Sisic a ținut să le mulțumească medicilor și personalului medical din cadrul secției de cardiologie pediatrică, într-un mesaj publicat pe Instagram. „Datorită specialiștilor și medicilor dedicați care, prin eforturi extraordinare, mi-au salvat viața de nenumărate ori, am reușit să depășesc multe momente dificile și să duc o viață plină de sens”, scria ea la acea vreme.