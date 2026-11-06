Misterul sutelor de scrisori aruncate la marginea unui drum din Irlanda de Nord. Ce s-a descoperit când au fost analizate plicurile

2 minute de citit Publicat la 12:33 06 Noi 2026 Modificat la 12:33 06 Noi 2026

Șoc în Irlanda de Nord după ce sute de scrisori au fost găsite aruncate la marginea drumului FOTO: Mark H. Durkan, membru al Adunării legislative din partea Partidului Social Democrat și Laburist

Royal Mail a demarat o anchetă după ce „sute” de scrisori nedistribuite au fost „abandonate” pe un drum de țară, alte scrisori fiind descoperite într-un refugiu rutier.

În total, aproximativ 600 de scrisori nedeschise au fost predate până acum la biroul unui membru al Adunării legislative din Irlanda de Nord, potrivit BBC.

Miercuri, Mark H. Durkan, membru al Adunării legislative din partea Partidului Social Democrat și Laburist (SDLP), a fost contactat de un cetățean care se afla pe drumul Mobuoy Road și care găsise o geantă. Acesta a deschis-o și, „spre marea sa groază”, a descoperit în interior „sute de plucuri cu timbre poștale nedeschise”, cu caracter personal.

Apoi, joi după-amiază, o altă persoană a adus la biroul lui Durkan și mai multe scrisori. Acesta a precizat că ele fuseseră găsite într-o „locație complet diferită”.

Durkan a declarat că cel de-al doilea sac a fost descoperit de o femeie în zona Victoria Road.

„Acolo există o parcare de refugiu, iar femeia oprise pentru a fotografia un apus de soare frumos, în cursul serii de ieri. S-a întâmplat să observe un teanc de corespondență dincolo de gard, practic pe malul râului Foyle”, a explicat Durkan.

El a declarat că ceea ce s-a întâmplat este „de nejustificat”.

„O situație revoltătoare”

Un purtător de cuvânt al Royal Mail a declarat: „Echipele noastre vor depune toate eforturile pentru a recupera și procesa plicurile poștale, astfel încât acestea să poată fi reintroduse în circuitul poștal și livrate destinatarilor”.

Persoana care a descoperit scrisorile miercuri l-a contactat pe Durkan, care le-a predat ulterior poliției.

Poliția a precizat că verificările ulterioare au dus la „descoperirea și confiscarea” unei cantități suplimentare de corespondență.

Durkan a declarat că descoperirea unei cantități atât de mari de corespondență personală este „absolut șocantă”.

„Din câte am înțeles, în zonă erau împrăștiate și alte pungi similare. Este necesară o anchetă completă în legătură cu această situație revoltătoare, precum și stabilirea clară a responsabilităților”.

Durkan a afirmat că multe dintre scrisori par să fi fost trimise de instituții din sistemul de sănătate, departamente guvernamentale și bănci și că este posibil să conțină informații confidențiale și sensibile.

Acesta se teme acum că unii oameni ar fi putut să nu primească documente importante, ceea ce le-ar putea afecta accesul la servicii esențiale.

„Este vorba despre un sac de corespondență care conține informații cu adevărat importante, pe care oamenii le așteaptă acasă și pe care le-au așteptat deja de ceva vreme.

Iar aceștia nu le-ar fi primit niciodată dacă această corespondență nu ar fi fost descoperită”, a declarat el pentru emisiunea Evening Extra.

Într-un comunicat, Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord (PSNI) a precizat că a primit miercuri o sesizare „cu privire la descoperirea unor trimiteri poștale într-o locație din zona drumului Mobuoy Road”.

„Verificările ulterioare efectuate de poliție au dus la descoperirea și confiscarea unei cantități suplimentare de corespondență. Investigațiile poliției sunt în desfășurare, iar ofițerii colaborează cu Royal Mail în legătură cu acest caz”.