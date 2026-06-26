Modelele de pantofi care "modifică starea mintală" de la Nike se vând rapid. Este aceasta era "neuro-dispozitivelor purtabile pasive"?

Modelele Nike Mind, de tip sabot și sneaker, au pe talpă proeminențe din spumă. Sursa foto: nike.com

Timp de decenii, Nike și-a promovat încălțămintea prin promisiunea că aceasta îi poate ajuta pe cumpărători să alerge mai repede și mai mult, să sară mai sus sau pur și simplu să arate mai bine. În acest an, gigantul din industria articolelor sportive a făcut cea mai ambițioasă promisiune de până acum: aceea de a modifica starea mintală, de a influența mintea. Modelele Nike Mind, atât în varianta tip sabot (mule), cât și în cea de sneaker, sunt prevăzute cu proeminențe din spumă pe talpă.

Gama sa de pantofi Mind a captat atenția la nivel global de când a apărut pe piață în ianuarie, epuizându-se rapid la fiecare nouă lansare internațională, cumpărătorii fiind dornici să pună mâna pe prima incursiune a Nike în domeniul "încălțămintei bazate pe neuroștiință", relatează CNN. Printre sportivii care au testat încălțămintea Mind se numără și atacantul norvegian Erling Haaland, potrivit companiei.

Într-o eră a creșterii accelerate a ceasurilor inteligente, brățărilor de fitness și altor tehnologii purtabile, acesta este un exemplu al unei noi categorii de produse care promit o serie de beneficii pentru starea de bine – de la o postură mai bună la o piele mai netedă – prin inovații în îmbrăcăminte, mai degrabă decât prin componente electronice.

Conform sursei citate, compania de tehnologie senzorială Naboso încorporează o textură specializată în tălpi interioare și șosete care, la fel ca Nike Mind, își propune să stimuleze nervii senzoriali ai piciorului. Aceasta susține că poate aduce beneficii precum îmbunătățirea echilibrului și a posturii, o circulație mai bună și sprijin pentru reglarea emoțională.

Brandul de articole vestimentare axate pe stare de bine Cean a lansat în 2025 un material specializat, integrat în gama sa de îmbrăcăminte compresivă, conceput să acționeze ca un "masaj limfatic purtabil". Brandul francez Coperni promite numeroase beneficii pentru îngrijirea pielii prin intermediul articolelor sale vestimentare "regeneratoare", care eliberează probiotice și prebiotice la suprafața pielii.

Însă, în ceea ce privește atractivitatea pentru publicul larg, pantofii Mind de la Nike sunt cu un pas înainte. Disponibili atât în variantă de tip sabot (mule), cât și sneaker, pentru femei și bărbați, aceștia sunt prezentați drept încălțăminte concepută pentru a elimina distragerile mentale și a îmbunătăți concentrarea.

Faptul că sunt destinați exclusiv purtării înainte și după competiții, și nu în timpul activităților sportive, nu i-a descurajat pe cumpărători. Cu prețuri de 95 de dolari pentru modelul mule și 145 de dolari – pentru sneakeri, Nike a anunțat că peste două milioane de persoane s-au înscris pentru notificări privind reaprovizionarea magazinului online după epuizarea stocului inițial de saboți.

Pantofii au apărut rapid și pe platformele de revânzare, la prețuri considerabil mai mari, au mai scris jurnaliştii de la CNN. Versiunea "Light Smoke Grey" a modelului mule a fost desemnată cea mai de succes lansare de încălțăminte Nike din istoria platformei StockX, o piață online de produse revândute lansată în 2016.

Secretul promisiunii Nike privind efectul de "modificare a stării mintale" constă în cele 22 de proeminențe din spumă amplasate pe talpa fiecărui pantof. Atunci când purtătorul calcă, aceste elemente se mișcă independent, asemenea unor pistoane, exercitând presiune asupra mecanoreceptorilor din talpă, neuroni senzoriali responsabili de identificarea senzațiilor precum presiunea și textura.

Pantofii Mind, dezvoltați după 10 ani de teste și monitorizare a activității cerebrale

Potrivit Nike, pe parcursul celor zece ani de dezvoltare ai produsului, specialiști în neuroștiințe au monitorizat activitatea cerebrală a sportivilor înainte, în timpul și după mersul pe bandă, în timp ce purtau pantofii Mind.

Rezultatele au indicat o creștere a activității electrice în zona creierului asociată Rețelei Senzorio-Motorie (Sensorimotor Network – SMN), sistemul responsabil de controlul mișcării, atingerii și percepției senzoriale, a transmis Nike. În același timp, activarea acestei rețele "dezactivează" direct Rețeaua Modului Implicit (Default Mode Network – DMN), responsabilă de gândirea autoreferențială și de tendința minții de a rătăci.

Prin urmare, purtătorii pot, teoretic, să își mute gândurile de la "buclele de feedback negativ" către ceea ce Graeme Moffat, cercetător principal la Nike Sport Research Lab, descrie ca o stare de "alertă relaxată". Nike nu a publicat încă cercetări evaluate de colegi despre știința din spatele pantofilor.

"Nike Mind deschide drumul către o categorie complet nouă de încălțăminte optimizată senzorial. Noi încercăm să îi ajutăm pe oameni să se conecteze cu adevărat la noi experiențe senzoriale, să se concentreze asupra intenției lor și să își elibereze mintea de gândurile care îi distrag", a declarat Moffat într-un comunicat de presă.

Nike nu a publicat încă studii evaluate de experți independenți care să confirme validitatea științifică a acestor efecte.