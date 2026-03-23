Modelul AI viral de pe OnlyFans care păcălește fanii MAGA. Cine este, de fapt, Jessica Foster

Jessica Foster este un avatar generat de inteligența artificială care se prezintă pe rețelele sociale drept drept soldat american și susținătoare ferventă a lui Donald Trump FOTO: X/ Jessica Foster

O nouă „vedetă” a apărut în mediul online și a reușit, într-un timp record, să atragă atenția a aproape un milion de urmăritori. Jessica Foster se prezintă drept soldat american, susținătoare ferventă a lui Donald Trump și o prezență constantă în apropierea liderilor politici. Deci, fanii MAGA au un nou idol.

Însă, în spatele imaginii atent construite, se ascunde o realitate mult mai complexă și, în același timp, îngrijorătoare, potrivit Euronews.

Contul său de Instagram, creat în decembrie 2025, a crescut rapid în popularitate, atrăgând în special un public masculin. Postările o arată în uniformă militară, participând la evenimente alături de Trump sau interacționând cu figuri importante de pe scena internațională. Admiratorii nu au întârziat să apară, mulți dintre ei mulțumindu-i pentru „serviciul” adus țării și pentru susținerea valorilor conservatoare.

Totuși, prima problemă majoră este simplă: Jessica Foster nu există.

Analiza mai atentă a conținutului scoate la iveală erori evidente, de la etichete militare incorecte până la denumiri greșite ale unor evenimente oficiale. Aceste detalii au condus la concluzia că „Jessica” este, de fapt, un avatar generat de inteligență artificială, controlat de un creator anonim.

A doua problemă ține de scopul real al acestui proiect digital. Dincolo de imaginea de „soldat patriot”, conturile asociate o redirecționează pe Jessica către platforme de conținut pentru adulți. Acolo, sub un alt nume, sunt promovate materiale de tip fetiș, iar utilizatorii sunt încurajați să plătească pentru acces și interacțiuni personalizate.

Descrierea profilului sugerează o combinație între inocență și strategie de marketing: „funcționar public ziua, pusă pe șotii noaptea”, promițând răspunsuri la mesaje și o aparentă autenticitate, în ciuda faptului că întreaga identitate este artificială.

În al treilea rând, apar întrebări serioase legate de respectarea regulilor platformelor. Politicile Meta impun transparență în cazul conținutului generat de inteligență artificială, în special în context politic. În mod similar, OnlyFans solicită ca profilurile să fie asociate unor persoane reale verificate, iar conținutul AI să fie clar marcat. În cazul Jessicăi Foster, aceste cerințe par să fie ignorate.

Fenomenul ridică probleme mai largi. Deși unii tratează situația cu umor, considerând-o o simplă farsă la adresa unor utilizatori naivi, experții avertizează asupra riscurilor. Inteligența artificială generativă face din ce în ce mai dificilă diferențierea între real și fabricat, mai ales atunci când scopul este monetizarea sau influențarea opiniei publice.

Mai mult, lipsa de transparență privind identitatea creatorului a alimentat speculații privind posibile motive politice sau chiar propagandistice. Unele voci susțin că astfel de conturi pot contribui la distorsionarea percepției publice, combinând mesajele politice cu conținutul comercial.

În paralel cu această poveste digitală, realitatea rămâne dură: conflictele reale continuă să producă victime. Potrivit datelor oficiale, sute de militari americani au fost răniți în operațiuni recente, iar bilanțul victimelor din conflictul cu Iranul continuă să crească.

Cazul Jessica Foster devine astfel mai mult decât o simplă curiozitate online și este un semnal de alarmă despre modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a manipula, monetiza și influența, într-o lume în care granița dintre real și artificial devine tot mai greu de distins.