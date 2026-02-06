Momentul șocant în care o benzinărie întreagă este înghițită de un crater uriaș. Șoferii fug disperați

Cel puțin două persoane se aflau în interiorul benzinăriei în momentul prăbușirii. Foto: X

Imagini surprinse de camerele de supraveghere arată clipa terifiantă în care o benzinărie a dispărut complet într-o groapă uriașă formată în câteva secunde, în timp ce oamenii încearcă disperați să fugă pentru a-și salva viața, scrie Mirror.

Incidentul a avut loc la Cairo, în Egipt, unde solul a început să crape brusc, iar clădirea a fost trasă în pământ aproape instantaneu. Înainte de prăbușire, mai multe persoane puteau fi văzute stând liniștite și discutând, fără să bănuiască ce urma să se întâmple.

În imagini se observă cum oamenii fug în grabă, unii alergând, alții urcând în mașini, în timp ce benzinăria este înghițită de un crater adânc de aproximativ 15 metri. Un nor dens de praf s-a ridicat imediat după prăbușire, iar când acesta s-a risipit, a fost dezvăluit un peisaj de coșmar.

Cel puțin două persoane se aflau în interiorul benzinăriei în momentul prăbușirii. Acestea au fost rănite și transportate de urgență la spital. Potrivit presei egiptene, victimele au suferit fracturi și alte leziuni grave, însă starea lor este în prezent stabilă.

Un raport preliminar indică faptul că lucrările de excavare desfășurate în apropiere, la un șantier de construcții, ar fi putut destabiliza terenul și ar fi dus la formarea craterului.

Poliția a intervenit rapid, izolând zona, iar specialiștii au început verificări tehnice pentru a preveni un posibil pericol pentru clădirile din vecinătate.