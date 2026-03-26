Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”

Viața ei s-a schimbat radical în 2022, după ce a fost victima unei agresiuni sexuale multiple. Foto: X

Sunt povești care, prin încărcătura lor emoțională și prin întrebările pe care le ridică ajung repede în centrul dezbaterii publice. Este și cazul Noeliei Castillo Ramos, o tânără de 25 de ani din Spania, care va fi eutanasiată astăzi, 26 martie, ora 18:00, după ce a primit acordul final al justiției europene, în urma unui proces lung și dificil, desfășurat inclusiv împotriva voinței familiei sale, scrie lanation.com.

Viața ei s-a schimbat radical în 2022, după ce a fost victima unei agresiuni sexuale multiple. Pe 4 octombrie, în urma acelui episod, s-a aruncat de la etajul cinci, într-o tentativă de sinucidere. A supraviețuit, însă cu urmări grave. „A suferit o leziune medulară completă, gravă și ireversibilă, o paraplegie care o împiedică să se miște de la brâu în jos și îi provoacă dureri puternice și incontinență urinară”, potrivit publicației El Mundo.

Diagnosticată cu paraplegie ireversibilă, Noelia a decis, în 2024, să solicite moarte asistată. Cererea ei a deschis o amplă dezbatere socială și juridică, transformând cazul într-unul extrem de complex și de durată.

Inițial, solicitarea a fost aprobată de organismele medicale competente și de Comisia de Garanție și Evaluare din Catalonia, care a considerat că sunt îndeplinite toate condițiile legale. Însă situația s-a complicat rapid. Tatăl tinerei, susținut de organizația Abogados Cristianos, s-a opus ferm și a depus mai multe acțiuni în instanță pentru a bloca procedura. Astfel a început un lung șir de procese care au amânat decizia finală timp de aproape doi ani.

Conflictul a ajuns până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Cazul a fost analizat de mai multe instanțe din Spania. La început, justiția din Catalonia i-a dat dreptate, iar ulterior Tribunalul Suprem a confirmat că dreptul ei la eutanasie este garantat și nu poate fi anulat de opoziția familiei.

Ulterior, Tribunalul Constituțional a respins ultima contestație, stabilind că nu există o încălcare a drepturilor fundamentale. Conflictul a ajuns și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde s-a cerut suspendarea procedurii. Și această solicitare a fost respinsă, în martie 2026, ceea ce a închis definitiv orice cale de atac.

O familie împărțită

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale cazului a fost ruptura din familie. Dacă tatăl a rămas împotriva deciziei până la final, mama a ales să îi fie alături. Deși nu este de acord cu alegerea fiicei sale, a spus că o va însoți „până în ultimul moment”, punând pe primul loc relația dintre ele.

Ce spune Noelia

După aproape 20 de luni de procese și incertitudine, Noelia a primit aprobarea finală, atât medicală, cât și legală, iar procedura este programată pentru astăzi, 26 martie.

Într-un interviu acordat emisiunii „Y ahora Sonsoles”, difuzată de Antena 3, tânăra a vorbit deschis despre suferința pe care o trăiește:

„M-am simțit mereu singură, chiar înainte de a cere eutanasia vedeam lumea mea foarte întunecată (...) Nu am chef de nimic, nici să ies, nici să mănânc, nici să fac ceva, iar somnul îmi este foarte greu, pe lângă faptul că am dureri de spate și de picioare.”

Ea a vorbit și despre lipsa de susținere din partea familiei:

„Nimeni din familia mea nu este de acord, dar fericirea unui părinte nu trebuie să fie mai presus de cea a unui copil sau de viața unui copil.”

În final, mesajul ei este unul simplu:

„Eu vreau doar să plec în pace și să nu mai sufăr.”