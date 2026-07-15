Noua tendință din Europa. Cum poate gardul casei să producă energie electrică

Panourile solare nu mai sunt montate doar pe acoperișuri. Tot mai multe gospodării din Europa transformă gardurile în mici centrale electrice. FOTO bluettipower.co.uk

Panourile solare nu mai sunt montate doar pe acoperișuri. Tot mai multe gospodării din Europa transformă gardurile în mici centrale electrice, într-o încercare de a reduce facturile și de a deveni mai puțin dependente de energia din rețea.

Momentul nu este întâmplător. Conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile legate de Iran au amplificat îngrijorările Europei privind dependența de combustibilii fosili importați. Potrivit SolarPower Europe, energia solară a ajutat continentul să economisească aproximativ 14,6 miliarde de dolari până la începutul lunii iunie, adică în jur de 155 de milioane de dolari pe zi, scrie Eco News.

De pe acoperiș, direct pe gard

Până acum, cea mai cunoscută soluție era montarea panourilor solare pe acoperiș. Însă nu toate casele au acoperișuri orientate în direcția potrivită, iar mulți proprietari evită lucrările complicate și investițiile mari.

De aici a apărut ideea gardurilor solare. În loc ca gardul să fie doar o delimitare a proprietății, acesta este echipat cu panouri fotovoltaice verticale care produc energie electrică, fără să își piardă rolul de gard.

În Marea Britanie, compania Jacksons Fencing comercializează modelul Jaksun, un gard solar care poate produce până la 415 wați pentru fiecare panou și beneficiază de o garanție de 25 de ani.

De ce apar acum gardurile solare

Noua tendință face parte din dorința tot mai mare a europenilor de a-și asigura independența energetică. Reuters relata în aprilie că cererea pentru sisteme solare rezidențiale a crescut puternic după izbucnirea conflictului dintre Iran și Israel, iar unele companii au înregistrat chiar o dublare a solicitărilor din partea proprietarilor de locuințe.

Compania germană Enpal a anunțat că comenzile au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar E.ON a raportat aproape o dublare a cererilor venite de la clienți. Pentru multe familii, factura la energie nu mai este doar o cheltuială lunară, ci și o problemă de siguranță energetică.

Și guvernul britanic pregătește introducerea pe piață a unor panouri solare care pot fi conectate direct la priză. Acestea ar putea fi disponibile în magazine în următoarele luni, inclusiv în lanțuri precum Lidl și Iceland. În Germania sunt instalate deja aproximativ 500.000 de astfel de sisteme în fiecare an.

Ce poate alimenta un gard solar

Gardurile solare sunt o soluție interesantă, însă nu pot înlocui complet un sistem montat pe acoperiș.

Pentru că panourile sunt montate vertical, ele captează mai puțină lumină în mijlocul zilei decât panourile înclinate.

Potrivit companiei Bluetti Power, un gard solar produce, în condiții ideale, între 30 și 46 de wați pe fiecare aproximativ 30 de centimetri de gard. Un gard cu o lungime de aproximativ 10 metri poate genera între 1 și 1,5 kilowați.

Într-o zi cu aproximativ cinci ore de soare puternic, un astfel de gard poate produce între 5 și 7,5 kilowați-oră de energie electrică. Cantitatea nu este suficientă pentru a alimenta întreaga locuință, dar poate acoperi consumul unor electrocasnice eficiente, al iluminatului sau al televizorului și poate reduce factura la energie.

Performanța unui gard solar depinde foarte mult de locul în care este instalat. Dacă este umbrit de copaci, clădiri sau alte obstacole, producția de energie scade considerabil.

Specialiștii spun că eficiența depinde de orientarea gardului, de lungimea acestuia și de gradul de umbrire. În unele zone pot exista și reguli urbanistice sau autorizații speciale, mai ales dacă gardul este amplasat într-o zonă protejată.

Spre deosebire de panourile montate pe acoperiș, gardurile solare sunt foarte vizibile și schimbă aspectul unei proprietăți, al unei școli sau al unui parc industrial.

O piață în plină dezvoltare

Tehnologia nu este destinată doar locuințelor. Compania germană Next2Sun a construit deja 479 de proiecte de garduri solare în șase țări europene, însumând aproape 10 kilometri de instalații.

Compania susține că un sistem vertical simplu poate costa de la aproximativ 285 de dolari, în timp ce variantele cu un aspect mai apropiat de un gard obișnuit sunt mai scumpe. Potrivit Euronews, investiția poate fi recuperată în aproximativ opt ani, la fel ca în cazul panourilor montate pe acoperiș.

Next2Sun dezvoltă și panouri verticale bifaciale, care captează lumina pe ambele fețe. Potrivit companiei, acestea pot produce cu până la 10% mai multă energie dimineața și seara, exact în intervalele în care consumul casnic este cel mai ridicat.

Mai mult decât un gard pentru case

Gardurile solare pot fi utile și pentru depozite, centre logistice, aeroporturi, școli sau alte instituții care au garduri lungi și spații neutilizate.

Tehnologia Next2Sun este deja folosită la Aeroportul Frankfurt, unde o instalație de aproximativ 2,7 kilometri, formată din 37.000 de panouri verticale, ar urma să producă până la 17,4 milioane de kilowați-oră de energie electrică anual.

Specialiștii spun că gardurile solare sunt ideale pentru astfel de infrastructuri, deoarece transformă spații care până acum nu aveau nicio utilitate energetică în surse de producere a electricității.

Chiar dacă sunt promițătoare, gardurile solare nu pot rezolva singure problemele energetice ale Europei.

Una dintre cele mai mari provocări rămâne infrastructura electrică. Potrivit organizației Beyond Fossil Fuels, proiecte de energie curată în valoare de peste 114 miliarde de dolari sunt blocate în prezent din cauza întârzierilor la conectarea la rețelele electrice în opt țări europene.

De aceea, gardurile solare sunt văzute ca o parte a soluției, nu ca soluția completă. Europa are nevoie în continuare de investiții în baterii pentru stocarea energiei, modernizarea rețelelor electrice și simplificarea procedurilor de conectare.