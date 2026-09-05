O baie luxoasă a unui împărat roman a fost descoperită într-un palat din Serbia. Avea podele încălzite, trei bazine și o saună

1 minut de citit Publicat la 08:00 05 Sep 2026 Modificat la 08:10 05 Sep 2026

Baia privată a fost descoperită de arheologi în situl arheologic Vrelo-Šarkamen / sursă foto: X

Urmele unei băi romane luxoase, despre care se crede că a fost folosită de un împărat, au fost descoperite de arheologii care fac săpături în estul Serbiei. Baia a fost construită în interiorul unui turn și ar fi avut podele încălzite, trei bazine pentru îmbăiere și o încăpere de tip saună, potrivit Live Science.

Baia privată a fost descoperită de arheologi în situl arheologic Vrelo-Šarkamen, un complex rezidențial fortificat construit la începutul secolului al IV-lea, locul fiind asociat cu împăratul roman Maximinus Daia.

Cercetările arheologice au loc de mai multe decenii, însă cea mai recentă descoperire aparține unei echipe de la Institutul de Arheologie din Serbia.

Archaeologists in Serbia have uncovered a remarkably preserved Roman bath hidden inside an imperial palace tower.

Built with underfloor heating, a steam room and hot-water technology, the 1,700-year-old bath has no known direct architectural parallel in the Roman Empire. pic.twitter.com/Ido3eZVA9a — Tom Marvolo Riddle (@tom_riddle2025) September 3, 2026

Baia a fost construită în interiorul unui turn

Arheologii au fost surprinși să descopere că în zona respectivă se afla un întreg complex încărcat cu multă istorie.

Palatul lui Maximinus Daia avea un turn monumental în colțul sud-vestic, la cel mai de jos nivel al acestuia fusese amenajată o baie cu o formă circulară.

Potrivit cercetătorilor, la vremea respectivă majoritatea băilor romane aveau încăperi dispuse într-un șir, într-o ordine care permitea trecerea treptată de la spațiile reci la cele încălzite.

Echipa de arheologi a descoperit practic două zone: una tehnică pentru instalațiile necesare funcționării băii, și una rezervată îmbăierii și relaxării.

De asemenea, au fost descoperit un cuptor care producea aer fierbinte, dar și un sistem de încălzire a podelei, cunoscut sub numele de hipocaust.

În zona de baie au fost identificate trei bazine, dar și un „sudatorium”, o încăpere destinată băilor de aburi și temperaturilor ridicate. Cercetătorii au identificat inclusiv locul în care se afla un vas mare din cupru folosit pentru încălzirea apei. Vasul nu a fost găsit, cel mai probabil pentru că metalul a fost recuperat și refolosit ulterior.

„Complexul nu era pur și simplu un spațiu destinat igienei personale, ci o baie privată atent proiectată, destinată rezidenților cu statut înalt ai palatului, în care arhitectura, infrastructura tehnică și confortul formau un singur întreg funcțional”, a transmis Institutul de Arheologie din Serbia, într-un comunicat de presă.

Cercetătorii vor continua să exploreze întreaga zonă pentru a înțelege mai bine cum erau structurate camerele și cum aveau acces împăratul Maximinus și familia sa.